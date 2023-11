La recuperació del parc de Nadal, una de les novetats del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu

Cartell de les activitats de Nadal a la Seu (Aj. la Seu)

Ja ha estat presentada, aquesta setmana, la programació nadalenca de la Seu d’Urgell emmarcada dins la fórmula del Món Màgic de les Muntanyes i que es compon de prop d’una setantena d’activitats adreçades als infants i als joves.

“Volem convidar a tothom a participar de les diverses activitats del Món Màgic de les Muntanyes, que nens i nenes i joves gaudeixin de la màgia del Nadal durant aquests dies de vacances escolars”, ha manifestat Joan Barrera. “El Món Màgic de les Muntanyes és l’eix vertebrador de totes les activitats que s’organitzen i se celebren al voltant de les festes nadalenques a la Seu d’Urgell des del 2 de desembre, amb l’encesa de llums, fins el dia 6 de gener, festivitat de Reis”, ha remarcat l’alcalde de la de la Seu d’Urgell en la presentació de la programació.

Per la seva part, la regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, ha subratllat la seva satisfacció de presentar la programació del Món Màgic de les Muntanyes 2023-24. “Es tracta d’un tret identitari del nostre municipi i del territori i, per això, cal preparar-ho amb estimació i cura. Enguany continuem esforçant-nos per a que esdevingui cada vegada més dels urgellencs i urgellenques, amb més activitats i pensat per a totes les edats, que sigui un esdeveniment nadalenc ben propi”.





Parc de Nadal, del 27 al 29 de desembre

Christina Moreno ha anunciat que es recupera una activitat que agrada molt a infants i famílies com és el parc de Nadal, que es va deixar d’organitzar a causa de la pandèmia. “Creiem que és una proposta lúdica important, i molt desitjada pels infants tant de la Seu com d’altres municipis del territori, així com de famílies que aquests dies de vacances ens venen a visitar”.

Així, el parc de Nadal tindrà lloc del 27 al 29 de desembre, d’onze del matí a una del migdia, i de quatre a set de la tarda, al pavelló poliesportiu, amb inflables, jocs gegants, espai 0-3 anys, espai 0-5 anys, tallers, animacions, circuit vial, entre altres propostes lúdiques.

Una altra proposta, novetat d’aquesta edició, és el campament reial que es trobarà instal·lat del 2 al 4 de gener, de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, a la sala Sant Domènec.

Els nens i nenes podran visitar aquesta activitat que constarà de varis ambients: recepció per part d’un patge, espai de les cartes, espai de confecció de les joguines, espai dels regals i, per finalitzar la visita, un taller on els infants podran fer una manualitat que s’emportaran a casa.

Per a prendre part en aquesta activitat cal fer inscripció prèvia des de l’enllaç https://agenda.laseu.cat/monmagic





Parkour experience pels tions màgics i concurs de fotografia #captantMinairons

Un altra novetat d’aquest Món Màgic de les Muntanyes és l’activitat infantil i juvenil Parkour experience pels tions màgics que es portarà a terme dissabte 9 de desembre a càrrec de l’Escola Movámonos a les 12 del migdia.

Els infants i joves visitaran els tions màgics que hi ha instal·lats per diferents punts de la Seu, tot fent parkour, acompanyats pels Minairons. Aquesta activitat va lligada amb un concurs de fotografia. La fotografia guanyadora s’emportarà de regal un lot del Menja’t l’Alt Urgell valorat amb 120 euros.

Val a dir que, prèviament a aquesta ruta, a les 11 del matí es farà un taller al Parc del Cadí a càrrec del Punt Òmnia on s’explicaran tècniques per a poder fer unes bones fotografies durant la ruta.





Nadales des dels balcons

Enguany tindrà lloc la 2a edició de Nadales des dels Balcons, dissabte 23 de desembre, de dos quarts de dotze a dos quarts de dues del migdia, des de diferents balcons del centre històric de la Seu d’Urgell. L’activitat, que anirà a càrrec de diferents artistes locals i organitzada per Ivan Caro, s’adreça a tots els públics.





Nadal Jove

La regidora de Joventut ha destacat l’aposta Nadal Jove, “on tornem a potenciar activitats per al públic juvenil”.

Concretament se celebrarà la 3a edició de la Rural Race la Seu, a càrrec de Bones Vibracions, el dimecres 27 de desembre, a les 11.30 hores; i la Cursa d’Orientació Innocent, el dijous 28 de desembre, a les 5 de la tarda, davant del local de Meteopirineus, situat al carrer Major, número 10.

Per a participar en qualsevol d’ambdues activitats cal formalitzar inscripció prèvia des del web de l’Ajuntament.

Christina Moreno també ha donat a conèixer altres activitats que recull el Món Màgic de les Muntanyes: dues sessions de cinema gratuït, ruta amb els Minairons pels diferents punts màgics, contacontes amb els Minairons, làser combat, concert de Nadal amb la coral Encoratjades, visita dels Minairons a les escoles, animacions vàries i un taller d’estampació de bosses del món màgic.

Altres activitats tradicionals i molt esperades són el Tió de la Freita, el diumenge 24 de desembre i, com és obvi, l’arribada dels Reis Mags amb la cavalcada del divendres 5 de gener, a la tarda. L’arribada de Ses Majestats, un any més, serà baixant en ràfting, “sent una arribada molt característica i única”, ha recordat la regidora d’Infància.





Tallers als punt màgics i encesa de llums de Nadal

Com cada any, el tret de sortida del Món Màgic de les Muntanyes serà l’encesa de llums de Nadal dels carrers de la Seu d’Urgell que se celebrarà el dissabte 2 de desembre.

Enguany, de les cinc a dos quarts de set de la tarda, tindran lloc diversos tallers que es desenvoluparan en els diferents punts màgics amb animació per part dels Minairons i música en directe a càrrec d’alumnes de l’Escola municipal de Música de la Seu d’Urgell.

Els tallers tindran lloc a:

Al punt màgic de la fada del Quer, situat al carrer Regència d’Urgell amb el taller fem una mascareta dels Minairons.

A l’indret màgic de les associacions, al peu del Passeig Joan Brudieu, els Minairons donaran galetes als infants.

A l’espai de la música: Concert de nadales i taller de xapes dels Minairons.

A la Caseta dels desitjos, a la plaça Soldevila, maquillatge de Minairons.

A joc de Troncs, al carrer dels Canonges, taller de construcció de les casetes dels Minairons.





‘Donem llum al carrer Canonges’

A les sis de la tarda, s’obriran els llums de l’Espai Màgic Joc de Trons i de tot el carrer dels Canonges, amb l’espectacle de carrer ‘Donem llum al carrer Canonges’ amb els Diables de l’Alt Urgell i la batucada Bombollers.

A dos quarts de set de la tarda s’iniciarà una cercavila des de la plaça de les Monges, també amb els Diables de l’Alt Urgell i la batucada Bombollers que recorrerà la plaça Catalunya, el peu del Passeig, el carrer Lluís de Sabater, el carrer Major fins arribar a la plaça dels Oms.

Durant el recorregut s’aniran encenen els llums dels punts màgics, així com dels mateixos carrers.

Serà a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça dels Oms, on tindrà lloc el piromusical, a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell, que donarà peu a l’encesa dels llums nadalencs de la plaça dels Oms.





Diumenge 31 de desembre: la Sant Silvestre

Tal i com ha explicat la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu, enguany el Servei Municipal d’Esports és l’encarregat d’organitzar la cursa de Sant Silvestre que se celebra a la Seu d’Urgell des de l’any 2009.

Aquesta cursa, “tan popular i arrelada a la nostra ciutat” presenta, en aquesta edició, canvis en el recorregut. Així, l’arribada serà a la zona comercial del carrer Regència d’Urgell. “Això crearà una simbiosi positiva entre els esportistes i els comerços d’aquesta zona de la Seu”.

Val a dir que la sortida es mantindrà a la plaça dels Oms, a les cinc de la tarda, del diumenge 31 de desembre.

Bàrbara Romeu ha volgut “animar a tothom a seguir participant en aquesta prova, i també, a recuperar d’armaris i calaixos el barret, la samarreta o els tubulars d’altres edicions per tal d’omplir els carrers de la Seu de color i de festa”.