La raça Bruna d’Andorra tindrà un lloc prominent de promoció durant la Copa del Món de velocitat d’esquí alpí

Les vaques de raça Bruna d’Andorra pasturen durant l’estiu de forma extensiva i lliure per les muntanyes del país, un tret diferencial que caracteritza la ramaderia del país. El ramat pastura en diferents espais i un d’aquests són les pistes d’esquí de Grandvalira. Precisament, la pista Àliga del Tarter acollirà, del 27 de febrer a l’1 de març, la Copa del Món femenina de descens i supergegant i la Raça Bruna hi tindrà una presència important per tal de promocionar la seva singularitat i vinculació amb el territori. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha presentat la proposta de patrocini juntament amb el director general del Comitè Organitzador de la Copa del Món, David Hidalgo.
Casal ha mostrat la satisfacció per haver pogut assolir aquesta entesa que s’ha treballat conjuntament amb la societat que agrupa el col·lectiu de ramaders del país, Ramaders d’Andorra SA. “Les vaques del país pasturen a la pista de competició Àguila durant l’estiu, permeten una millor conservació de l’espai natural i de la qualitat de l’herba, fet que millora les condicions de la neu a l’hivern, i ara també hi seran presents de forma simbòlica durant la competició esportiva que acollirà el Tarter aquest mes de febrer i per on baixaran les millors corredores del món”, ha explicat el ministre. “Som territori de pastura i territori de competició”, ha emfatitzat Casal.
Per la seva part Hidalgo ha destacat que “incorporem amb orgull el patrocini de la Vaca Bruna una aliança que arriba en un any especialment significatiu, en què l’esdeveniment posa en valor les tradicions del país a través d’iniciatives que potencien la seva dimensió cultural i identitària. El patrocini mostrarà els nostres orígens i tradicions a una audiència global”.
Presència a la pista i al village
El ministre, Guillem Casal, ha exposat que el projecte construeix un relat que vincula ramaderia de muntanya, esquí d’alta competició i cura del territori. Així, i entrant al detall, la marca de la Bruna d’Andorra serà present al salt de la pista de competició, un dels punts més visibles i mediàtics de la prova. Aquesta acció és el punt fort del patrocini, amb gran impacte televisiu i projecció internacional. Així mateix, també hi ha un tram de la cursa que s’anomenarà Bruna. A més, a l’espai del village hi haurà una carpa amb informació vinculada a la raça autòctona i que es convertirà en un espai lúdic i divulgatiu i amb jocs tradicionals i premis.
A més, s’impulsaran diverses accions simbòliques durant la celebració de la competició amb la presència d’esquelles grans durant el sorteig de dorsals i esquelles petites per al públic que aniran amb el patrocini de la marca. Als espais de degustació també hi haurà mostres de carn del país, espais liderats per Ramaders d’Andorra com a impulsors de la carn de proximitat del país. Finalment, també s’ha treballat perquè la botiga Ilú de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (Xeridell), hagi creat un clauer de la Bruna d’Andorra que es vendrà al village durant els dies de competició.