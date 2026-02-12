Segueix de matinada a una dona fins al portal on viu i l’agredeix sexualment

Una patrulla entrant al despatx central de la Policia
Una patrulla entrant al despatx central de la Policia

Aquest dimecres, al matí, la Policia va detenir, a Encamp, un home de 27 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual per agredir sexualment una dona. L’home, a qui la dona no coneixia, l’hauria seguit de matinada fins a la porta de l’edifici on viu i l’hauria agredit abans d’entrar al portal. Quan la dona el va començar a gravar amb el mòbil perquè s’espantés, l’agressor va fugir. 

Explica el servei de Policia que, la detenció es va efectuar arran d’una denúncia, a partir de la qual es va iniciar una investigació que ha permès identificar el presumpte autor dels fets.

