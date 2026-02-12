Baró (PS) exigeix al Govern “transparència i dades reals sobre l’impacte de les seves polítiques d’habitatge”

El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat aquest dijous una pregunta escrita adreçada al Govern amb l’objectiu d’obtenir dades detallades sobre l’adquisició d’immobles per part de residents al Principat d’Andorra durant els darrers deu anys. Les dades fetes públiques recentment “evidencien que la compravenda d’immobles per part d’estrangers s’ha duplicat durant el 2025, tant en nombre d’operacions com en volum econòmic. Una xifra que confirma que l’anomenat impost a la inversió estrangera no està tenint cap efecte dissuasiu real. Lluny de complir la seva funció, s’ha convertit simplement en un impost recaptatori que no contribueix a alleujar la crisi d’habitatge que viu el país”, asseguren des de les files socialdemòcrates.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata “considerem que manca valentia política per a afrontar de manera estructural la crisi d’habitatge i la crisi social que se’n deriva. Les mesures adoptades fins ara, incloses la llei òmnibus 1 i la llei òmnibus 2, s’han demostrat clarament insuficients. Les polítiques impulsades per Demòcrates per Andorra en matèria d’habitatge han fracassat a l’hora de contenir l’escalada de preus i de garantir l’accés a un habitatge digne per a la ciutadania”, assenyalen des del PS.
Per a poder proposar solucions efectives -en opinió de la formació- “cal disposar de dades completes i transparents”.
Per aquest motiu que el conseller general, Pere Baró, formula aquestes preguntes al Govern:
Quin és el nombre total de residents que han comprat immobles al Principat d’Andorra en els darrers 10 anys, desglossat per anys de residència, tipus de residència, edat, parròquia, tipologia d’immoble i nombre d’immobles en propietat.
Pel que fa als avals atorgats pel Govern per a l’adquisició del primer habitatge, quin és el tipus de residència i l’antiguitat de la mateixa de les persones beneficiàries.
“Aquestes dades són imprescindibles per a analitzar amb rigor l’impacte real de les polítiques actuals i per a determinar si el full de ruta del Govern respon a la realitat social del país o si, per contra, continua afavorint dinàmiques especulatives que tensionen encara més el mercat immobiliari”, manifesten des del PS.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata “reiterem el nostre compromís amb el dret a un habitatge digne i assequible, i amb la necessitat d’impulsar mesures valentes que prioritzin l’interès general per sobre de la lògica purament liberal que ha caracteritzat l’acció del Govern fins ara”, sentencia el PS.