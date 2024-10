La programació de Festa Major de la Seu, nominada als premis de la indústria musical en directe

Cartell dels Premis ARC 2024

La Festa Major de la Seu d’Urgell és una de les nominades als Premis ARC 2024, XXII Premis de la Indústria Musical en Directe que s’han públics aquesta setmana en un acte celebrat a Lleida. Aquests premis els atorga l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) amb l’objectiu de promocionar i donar visibilitat i valor a la indústria de la música en directe feta a Catalunya.

En conèixer la nominació, la regidora de Festes de l’Ajuntament de la d’Urgell, Christina Moreno, declara que “tenir una nominació i, per tant, un reconeixement, a la programació de Festa Major, sempre és una notícia que il·lusiona i anima a continuar creixent i apostant. Aconseguir un premi mai és l’objectiu final, però és un valor més que cal apreciar amb gratitud i humilitat”.

Moreno afegeix al respecte que “el que hem pretès amb aquesta Festa Major és arribar a tothom. Però, no ens volíem quedar només en aquesta fita. Hem volgut potenciar espais de vertader intercanvi, convivència i festa segura. Espais de trobada intergeneracional. Creiem en una Festa Major que és del poble i que fa poble”.

La inclusió de la Festa Major de la Seu entre les nominades als premis respon a la qualitat i diversitat de la programació ofertada, que ha comptat amb la col·laboració d’entitats, associacions, així com la Coordinadora de l’Espai Casetes. Enguany, entre els noms més reconeguts del programa hi havia el cantant i presentador del programa de TV3 Eufòria, Miki Núñez; la música del grup català de trap, reggaeton, dancehall i R&B; 31FAM i la banda musical transfeminista Roba Estesa. També va destacar el concert tribut a The Beatles amb la banda Abbey Road.

A més a més, també es va comptar amb les actuacions del grup The Penguinsi amb l’espectacle musical ‘Tuelf Points’, un tribut al Festival d’Eurovisió. Cal destacar també les actuacions de grans orquestres com la Principal de la Bisbal o la Maravella.

La regidora de Festes també subratlla la important aposta per part de l’Ajuntament de la Seu del nou espai ‘D’aquí, d’aprop’ dins la programació de Festa Major dedicat al talent local. “Creiem que això també ho hauran tingut en compte a l’hora de nominar-nos en aquests importants premis de la música en directe feta al nostre país”.

L’ARCA ha decidit incloure la Festa Major de la Seu d’Urgell entre els nominats a la categoria de Millor programació musical de Festa Major, juntament amb les de Terrassa, Tàrrega i Monells. L’any passat van guanyar en aquesta categoria les Festes del Tura d’Olot.

L’elecció del guanyador es farà per votació dels associats d’ARC i entre un jurat expert en cada categoria. Els guanyadors es donaran a conèixer en una gala que se celebrarà el proper 20 de novembre, a les 20 hores, al Teatre de la Llotja de Lleida.