45a edició de la Fira d’Andorra la Vella, entre la tradició i la modernitat

Teresa Ventura

Els orígens de la Fira d’Andorra la Vella cal trobar-los en la descoberta del carrer com espai de trobada des dels primers ramaders i amb la finalitat d’intercanviar els seus productes en un ampli ventall de possibilitats que hom va saber aprofitar per al que esdevindria el comerç actual. Quant a Andorra, el mercat ramader es el que va propiciar el que seria la Fira d’Andorra la Vella i cal situar les dates a l’entorn dels anys 80. La climatologia pirinenca feia que els pagesos haguessin de proveir-se abans d’arribar a l’hivern amb les muntanyes nevades, així que amb la celebració de la fira tothom s’assegurava la supervivència alimentaria per al fred hivern de les valls.

Posteriorment, aquest comerç que en principi era tan sols de proximitat, va anar captant nous proveïdors que oferien diferents productes a les valls andorranes. Entre aquests antics participants a la Fira d’Andorra la Vella, voldria destacar la presència continuada de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, ciutat agermanada amb Andorra la Vella dels del 1967. L’estand aplega les empreses de Valls i l’Alt Camp.

L’estand de la ciutat de Valls i la comarca

Així que m’he permès adjuntar la imatge del estand número 18 i 19 que, alhora, també acull el Departament de Turisme de l’esmentada població, ubicada a uns 180 quilòmetres del Principat d’Andorra. Alhora, Valls conflueix amb l’anomenada “Ruta del Cister” que inclou els monestirs de Poblet, Santes Creus i de Vallbona de les Monges.

Per altra banda, i en l’estand proper, hom descobreix un nou expositor, es tracta de “Turisme de l’Ariège” que ens convida a visitar, entre d’altres, el “Castell de Foix”, el Parc prehistòric i la Gruta de Bédeilhac, així com el Museu de Mas d’Azil i el Palau dels Bisbes. Per altra banda, aquesta ruta històrica, es troba a tan sols una hora de Toulouse, una ciutat que quasi tots els andorrans hem visitat i on també han estudiat molts alumnes de l’escola francesa d’Andorra que, per cert, porta el nom de “Lycée Comte de Foix”.

En un espai tan reduït d’aquest article seria impossible anomenar els més de 194 expositors (8 més que l’any anterior) que són a la 45a edició de la Fira d’Andorra la Vella que s’ha desenvolupat aquest cap de setmana (25, 26 i 27 d’octubre de 2024). Però sí que voldria destacar l’aportació d’Andorra Telecom que es una proposta immersiva sota el nom de “Caleidoscopi”.

Amb “Caleidoscopi” l’entitat Andorra Telecom ofereix una experiència sonora i visual per a apropar-nos a l’evolució tecnològica. Així que, en un minut i mig presenten un viatge sobre el futur de les telecomunicacions arreu i també al nostre país. Una valuosa aportació que s’ha de valorar pel que representa d’avenç tecnològic per a tothom.

Estand del Govern per a informar sobre l’Acord d’associació

Tanmateix, la programació d’una trentena de xerrades i altres activitats paral·leles, a banda del diumenge amb la Fira-Concurs de Bestiar a l’aparcament de Prada Casadet, constitueixen un gran esdeveniment, també social ja que, alhora, la Fira d’Andorra la Vella acull les associacions.

Recuperant l’estand de la ciutat de Valls, s’ha de destacar que de forma molt didàctica, el divendres a la tarda van presentar el “Museu Casteller de Catalunya” amb un inflable espectacular a l’espai 138 de la Fira. Valls és considerat el bressol dels Castells, així que aquesta pràctica aplega nombrosos seguidors d’arreu. Tanmateix, a la plaça Princep Benlloc d’Andorra la Vella, hi ha una placa d’una de les actuacions dels Xiquets de Valls que varen compartir diada amb els homònims Castellers d’Andorra.

L’estand de Turisme de l’Ariège

Quan al Castell de Foix, i amb el suport de l’historiador i exministre de Cultura Sr. Pere Canturri i Montanya (1935 – 2015), durant la presidència de Josep Marsal Riba, l’Associació de Velles Cases Andorranes, vàrem fer part d’aquesta ruta, ara fa uns quants anys. Ho recordo perquè en aquella etapa, jo era la secretària de l’entitat esmentada i, fins i tot, recordo els quasi 100 esgraons que vàrem haver de pujar per a accedir a l‘interior del castell, seguint l’anomenada “Ruta dels Càtars”.





Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).