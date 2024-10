Encamp: Compte enrere per al Festival de Titelles d’Andorra

Tràiler de La Maestra, d’Anita Maravilla

Ànima, el Festival de Titelles d’Andorra, arribarà a Encamp del 2 al 10 de novembre amb un programa innovador per a tots els públics. I és que després de tots aquests anys atansant les titelles als més petits, “l’esdeveniment es reinventa i amplia l’oferta d’espectacles obrint les portes al públic juvenil i adult”, tal i com va indicar la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, el dia de la presentació del certamen.

El festival compta amb la col·laboració d’Andorra Turisme i les Ambaixades d’Espanya i França a Andorra, amb les quals es duen a terme les sessions escolars per a alumnes dels diferents centres educatius del país.





Inauguració, el 2 de novembre a les 20:00 h amb Dracula: Lucy’s dream

Totes les obres del festival es faran a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i el programa començarà el dissabte, 2 de setembre, a les 20:00 h, amb l’espectacle inaugural ‘Dracula: Lucy’s dream’, de la companyia Plexus Polaire.

L’espectador s’endinsarà en el famós mite de Dràcula a través d’una visió totalment diferent. La directora, actriu i diverses vegades premiada per les seves obres, Yngvild Aspeli ha creat una adaptació visual sorprenent inspirada en la història de Bram Stoker on el focus passa a centrar-se en les dones.

El programa continuarà amb les sessions escolars: el 6 de novembre, a les 11:00 h, hi haurà ‘El conillet que volia pa de pessic’, de Cacauet teatre. El 7 de novembre, a les 11:00 h, ‘Apnée’, de La poisson soluble. I el 8 de novembre, també a les 11:00 h, ‘La Maestra’, d’Anita Maravillas. Aquesta darrera obra tindrà un altre passi, a les 18:00 h, obert al públic major de 6 anys.

El 9 de novembre, a les 11:00 h, hi haurà ‘Anònims’, de Rauxa. Pensat per a públics majors de set anys. I el 9 de novembre, a les 20:00 h, ‘La Phazz’, de Zero en conducta, per a majors de 14 anys.

El festival finalitzarà el 10 de novembre, a les 17:00 h, amb ‘Eh Man He: La Mecànica de l’ànima’, de Zero en conducta, per a majors de 10 anys.

El programa complet es pot consultar aquí.

En total, el festival integra set obres i vuit passis. Les entrades per als espectacles oberts al públic ja estan a la venda des de fa dies i es poden adquirir aquí a un preu de 8 euros els adults i 3 euros els infants.





El nou concepte explora la titella contemporània i les disciplines artístiques

El nou concepte de festival aposta per explorar la titella contemporània i les seves interseccions amb altres disciplines artístiques, com la manipulació d’objectes, les màscares o la dansa; disciplines que fan de la titella i la seva posada en escena un art molt viu, cada cop més ric i en constant evolució per a oferir experiències innovadores, creatives i actuals.