Cultura reprèn el calendari expositiu amb una mostra del fotògraf Joan Fontcuberta

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha presentat aquest dilluns a la tarda la nova exposició organitzada pel Govern anomenada ‘Kintsugi’, del fotògraf català Joan Fontcuberta. La proposta permet reprendre el calendari expositiu de l’Executiu després de l’última mostra que es va fer del juny al setembre passat a l’Artalroc. “Estem molt contents per poder reprendre les exposicions presencials amb un artista com Fontcuberta que desperta un gran interès cultural i artístic”, ha expressat Riva. A més, la titular de Cultura i Esports ha destacat que l’artista també durà a terme un taller que permetrà una participació i vinculació activa dels creadors del país.

El Kintsugi és una tècnica tradicional japonesa que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades marcant les fractures amb fil d’or. Les cicatrius no són dissimulades, sinó emfasitzades com a testimoni de l’experiència soferta. Adoptant aquesta poètica, Fontcuberta proposa visitar els arxius fotogràfics a la recerca d’imatges malmeses: positius o negatius antics, deteriorats físicament o químicament, i que constitueixen un terreny on es barallen el temps i la memòria. “Bona part el treball està realitzat in situ a l’Arxiu Nacional d’Andorra”, ha destacat el mateix Fontcuberta durant la roda de premsa telemàtica de presentació de la mostra. El mateix artista ha explicat que les 38 obres que s’exposaran busquen “trobar què passa quan la foto es fa malbé pel pas del temps i el pacte amb la realitat es perd”.

L’exposició s’ubicarà a sala d’exposicions temporals de la Fundació Reig després que el Ministeri hagi signat un conveni de sessió gratuïta de l’espai. “Amb aquest acord assolim un doble objectiu: muntar l’exposició en els terminis previstos i donar vida a un espai tancat des de l’inici de la pandèmia”, ha explicat Riva que ha emfatitzat la voluntat ferma de donar continuïtat a les activitats culturals malgrat la situació provocada per la COVID-19. L’exposició es podrà visitar del 25 de febrer al 2 de maig.

Taller per als artistes del país

A més de l’exposició, Fontcuberta també realitzarà un taller gratuït, per a un màxim de 12 participants, per conèixer i debatre les pràctiques arxivològiques com a metodologia per a l’art contemporani i la literatura. La idea és que, com a resultat del taller, els/les participants incorporin eventualment contribucions a l’exposició. “L’objectiu és que els participants puguin sacsejar consciència per plantar una llavor i així poder continuar amb els seus propis projectes”, ha expressat Fontcuberta.

Poden participar en aquesta convocatòria artistes i professionals de les humanitats, de preferència fotògrafs, artistes visuals i plàstics, periodistes i fotoperiodistes, escriptors, i poetes, arquitectes, dissenyadors, arxivers, filòsofs i historiadors, nacionals o residents a Andorra, majors de 18 anys.

Les persones que estiguin interessades a participar en aquest taller han de presentar una breu exposició de motius per participar-hi i un currículum resumit, tot plegat de dues pàgines d’extensió com a màxim, a l’adreça electrònica següent: acciocultural@govern.ad, abans del dia 18 de febrer del 2021. El taller tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 de febrer a la mateixa Fundació Reig i tindrà una durada total de 14 hores, repartides entre els 3 dies de durada. En tot moment es respectaran els protocols establerts quant a distància de seguretat, ús de mascareta i altres consignes vigents per a la protecció davant els SARS-CoV-2.

L’artista

Joan Fontcuberta és un artista multimèdia reconegut internacionalment com un dels millors fotògrafs i teòrics del món. És posseïdor de nombrosos premis i distincions, com el Premi Hasselblad, considerat el Nobel de la fotografia; ha estat nomenat Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres del Ministeri de Cultura francès; ha guanyat el Premio Nacional de Cultura a Espanya i, recentment, ha estat nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat París VIII, entre d’altres.

Joan Fontcuberta ha exposat la seva obra en institucions tan prestigioses com el MOMA de Nova York, el Centre Pompidou de París, l’IVAM de València, el Parco de Tòquio o el MACBA de Barcelona.