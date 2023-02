Díaz Giménez: “Andorra ha de posar en valor els seus recursos humans”

Els assistents a la presentació de l’estudi encomanat per l’EFA escolten al professor Díaz Giménez (EFA)

Avui dijous, s’ha presentat un informe macroeconòmic encarregat per Empresa Familiar Andorrana (EFA) que conclou que la banca i el comerç seguiran perdent pes, el turisme i les activitats immobiliàries tocaran sostre i que on hi haurà marge de creixement és en el sector tecnològic, serveis digitals i indústria

L’estudi, coordinat per Javier Díaz Giménez, professor d’Economia d’IESE i expert en macroeconomia, posa de relleu que Andorra té un net patrimonial internacional que li ha de permetre mirar cap al futur amb confiança. Díaz ha explicat aquest dijous -en l’acte organitzat, per l’EFA- que en els darrers 50 anys, període analitzat per l’estudi, el pes de la banca i del comerç ha caigut, mentre que el de les administracions públiques ha crescut i el de la construcció fluctua.

“Hem vist que a Andorra li falta indústria i aquí hi ha una oportunitat per a mantenir els indicadors de productivitat”, ha destacat el professor. En aquest sentit, ha subratllat que “en un país on el comerç era un sector principal, a mesura que Andorra s’apropi a la Unió Europea aquest sector seguirà perdent pes perquè aniran desapareixent els diferencials”.

Díaz Giménez ha plantejat diverses propostes com posar en valor els recursos humans de què disposa el país ja que la població ha crescut mentre que la renda per càpita s’ha estancat. “Andorra té el mateix PIB per càpita que fa 50 anys, podríem dir que el país ha perdut cinc dècades que s’haguessin pogut guanyar prenent altres decisions”.

En relació a la Unió Europea, el professor ha explicat que “és com un paraigua de ferro, t’aixopluga però pesa molt. La relació amb Europa ha de ser compatible amb l’estratègia de creixement. La banca i el comerç seguiran perdent, el turisme i les activitats immobiliàries són el camí fàcil, però tenen un recorregut limitat, i on sí que hi ha marge de creixement és en els sectors de la tecnologia, els serveis digitals i la indústria”.

Díaz Giménez ha explicat que en 50 anys el Principat ha triplicat la seva població i això és un actiu que no es pot desaprofitar. No obstant, ha matisat que d’aquí a 85 anys, si es manté la tendència actual de natalitat, la població podria caure un 35% i situar-se en els 50.000 habitants.

Pel que fa a les administracions públiques (Govern, comuns, CASS i resta d’entitats de no-mercat), Díaz Giménez ha explicat que segueixen creixent i generant més despesa per a donar resposta a l’estat del benestar. Si bé hi ha anys que en el seu conjunt donen superàvit, cal tenir en compte que “el sistema de pensions començarà a generar dèficit a partir de l’any vinent”.

En aquest sentit, ha recordat que l’única manera de fer front a les necessitats de futur de la CASS passa per incrementar les cotitzacions i que per a mantenir l’actual estat del benestar sense renunciar a créixer caldrà prendre decisions respecte a la pressió fiscal.

El president de l’Empresa Familiar Andorrana, Daniel Armengol, ha destacat que aquest informe “ens ha permès veure i comprendre l’evolució dels indicadors més importants com l’endeutament o el PIB, comparant-ho amb altres estats europeus”. A partir de les conclusions, Armengol assegura que “és moment de reflexionar sobre què s’ha fet bé i allò que cal corregir. Per a saber cap a on ha d’anar Andorra hem de saber d’on venim”.