La Policia posa en marxa una campanya de cinc setmanes contra l’alcohol i les drogues al volant

La Policia engega el pròxim dilluns, dia 5 de desembre, una nova campanya contra l’alcohol i les drogues al volant que s’allargarà durant cinc setmanes. Acabarà el 8 de gener, després de les festes de Nadal, i té com a objectiu la reducció dels accidents de trànsit.

Un altre dels propòsits de la campanya és continuar conscienciant la població dels perills que suposa conduir en aquestes condicions, tant per als mateixos conductors com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.



La Policia recorda que el Codi de la Circulació és ferm amb els conductors professionals, per qui la taxa ha de ser 0,00. Un positiu de fins a 0,50 grams d’alcohol per litre de sang suposaria una infracció administrativa que podria incloure la suspensió del carnet de conduir durant un màxim de dos mesos, a més d’una sanció de 400 euros. Les mateixes conseqüències s’aplicarien a conductors no professionals amb una taxa d’entre 0,50 i 0,80.



La responsabilitat és penal per sobre dels 0,50 grams d’alcohol per litre de sang per a conductors professionals i dels 0,80 per a la resta. Superar aquests límits pot suposar, a més de la detenció, dos anys de presó, la retirada del permís de conduir fins a quatre anys i la inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec també durant un màxim de quatre anys per als professionals. Per als conductors no professionals, una taxa superior a 0,80 podria comportar una pena de presó o arrest de fins a un any, i la retirada del permís de conduir fins a tres anys.



La conducció sota els efectes de les drogues també pot suposar la suspensió administrativa del permís durant sis mesos i una sanció de 600 euros. La Policia arrestarà els conductors que hagin creat un perill per a la circulació després d’haver consumit estupefaents.



Es detindrà tots els conductors que no vulguin fer-se la prova. En aquest cas, també es pot retirar el permís fins a tres anys, quatre si el conductor és professional.



Així mateix, el Cos recorda que els conductors de bicicletes o vehicles de mobilitat personal (VMP) amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,50 no poden circular per les vies públiques. Superar aquest límit se sancionarà amb 400 euros i circular sota els efectes de les drogues, amb 600.



Els controls preventius segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat. El fet d’anunciar-los respon a la voluntat de dissuadir i prevenir aquestes conductes de risc.



La Policia fa una crida a la responsabilitat de la població i advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i drogues al volant per a evitar que s’hagin de lamentar danys personals.