La xarxa francòfona de ciutats amigues de la gent gran premia Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella ha obtingut un reconeixement internacional per part de la xarxa francòfona de ciutats amigues de la gent gran, que va celebrar ahir dimecres, a París (França), la 10a Trobada d’una entitat (el Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés -RFVAA-) de la qual el Comú d’Andorra la Vella en forma part des del 2017.

En concret, el premi Coup de Coeur, recollit per la consellera de Social, Meritxell Pujol, s’ha obtingut per la celebració l’agost del 2020 dels tallers ‘Emocionament’, realitzats amb l’objectiu de donar eines als majors de 60 anys per a afrontar situacions d’estrès com la viscuda durant el confinament a la pandèmia i les setmanes posteriors.

Hi van participar durant dues setmanes una quinzena de jubilats en diferents sessions sobre gestió emocional, tècniques de gestió de l’estrès, alimentació, exercici físic i noves tecnologies.

La 10a Trobada del Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés s’ha celebrat a París en un acte que ha comptat amb la presència de Jean-Cristophe Combe, ministre francès de Solidaritat, autonomia i persones amb discapacitat; i d’Agnès Firmin Le Bodo, viceministra de Sanitat i Prevenció, organització territorial i professions sanitàries.

Meritxell Pujol, acompanyada del tècnic de Social Jonathan Garcia -encarregat d’impartir algunes de les sessions dels tallers-, ha exposat el projecte, ha agraït el guardó – lliurat per Kheira Capdepon, vicepresidenta del RFVAA- i ha subratllat la importància de les institucions públiques a l’hora d’impulsar polítiques d’acompanyament i benestar, tant físic com emocional, per a la gent gran.

En aquest sentit, la consellera de Social ha explicat que els tallers ‘Emocionament’ van ser una conseqüència del seguiment i acompanyament que es va fer des del Comú durant els primers mesos de la pandèmia a les persones grans, en especial a aquelles que vivien soles, per a garantir-los necessitats com la compra d’aliments o medicaments.

El Comú d’Andorra la Vella, ha ressaltat Pujol, durant les jornades de la xarxa francòfona de ciutats amigues de la gent gran, ofereix un ventall ampli de cursos, tallers i activitats per a mantenir activa la gent després d’arribar a l’edat de jubilació.

Andorra la Vella es va integrar el 2017 al Réseau Francophone Villes Amies des Aînés, una entitat de la qual en formen part 250 ciutats de França i àrea d’influència, com Andorra, Bèlgica o Suïssa.