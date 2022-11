La Policia es forma en la gestió d’atemptats terroristes i incidents amb multitud de víctimes

La Policia està rebent aquesta setmana, i per primera vegada al Principat, una formació centrada en la gestió d’atemptats, la situació que es genera a conseqüència d’una agressió d’aquesta envergadura i les tècniques d’investigació posteriors. El curs va a càrrec de dos formadors de la Police Nationale francesa reconeguts en l’àmbit internacional per la seva dilatada experiència en els atemptats de París, entre d’altres.

En la formació, en la qual estan participant una quarantena de policies, s’està treballant l’actuació policial davant qualsevol mena de situació violenta amb multitud de víctimes.

A través de la seva experiència, els formadors francesos estan detallant els diversos atacs amb què s’han trobat, els procediments que s’han seguit i com s’han hagut d’adaptar, tant a la gestió de cada situació, com a les noves formes de terrorisme.

Durant el curs, els experts estan mostrant als policies com es recullen proves en aquests escenaris i com s’analitzen. En paral·lel a la investigació, un altre dels elements més rellevants en aquests casos és la gestió, en el mateix moment de l’atac, de l’atenció i el seguiment a les víctimes, els familiars i els funcionaris que hi hagin d’actuar.

Els policies han rebut classes teòriques i aquest dimecres a la tarda les estan posant en pràctica en una simulació d’un atemptat terrorista en què s’ha recreat un possible escenari per tal que els membres del Cos actuïn com si la situació fos real.

Es tracta d’una formació estratègica per al Cos, ja que, a partir dels coneixements adquirits, permetrà tancar un protocol en cas que el país pateixi un atac d’aquestes característiques. A més, aquesta mateixa metodologia és la que s’aplicaria també en desastres naturals o altres possibles incidents o accidents amb moltes víctimes. Més endavant, està previst realitzar un simulacre amb la participació de la resta de cossos d’emergències.

El curs es tancarà dijous amb una cerimònia de cloenda.