La 9a Viquillengua ampliarà els continguts de la Viquipèdia sobre pel·lícules i sèries en català

Durant la setmana del 18 al 25 de novembre, tindrà lloc la IX Viquimarató de la llengua catalana, que aquest any es dedica a les pel·lícules i sèries en català. El Servei de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i Esports participa des del 2020 en l’organització d’aquest esdeveniment amb la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Amical Wikimedia, juntament amb els governs de tots els territoris de parla catalana.

A Andorra, el divendres 18 es farà una jornada d’edició presencial a la Biblioteca Nacional, a l’Hotel Rosaleda d’Encamp, per als voluntaris que es vulguin posar en contacte directe amb altres participants, i del dia 19 al 25 es podrà participar en la Viquillengua en línia.

La Viquillengua7x7 es dirigeix a tots els usuaris que vulguin editar les entrades de la Viquipèdia sobre pel·lícules i sèries en català per a ampliar-ne els continguts, a partir d’una llista que en proposa les entrades per a revisar. Alhora, també se suggereix la creació d’articles nous i la traducció dels continguts existents a altres llengües.

Simultàniament, també es convoquen activitats presencials per a fomentar la participació. Les entitats que hi vulguin col·laborar (cineclubs, instituts, associacions, etc.) poden fer-ho organitzant un viquitaller presencial o coordinant-se per a assolir reptes com completar una determinada àrea de coneixement. La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i Amical Wikimedia ofereixen suport tècnic a totes les entitats interessades.

A més, aquesta viquimarató comptarà amb un concurs que premiarà els voluntaris més actius i un sorteig per a tots els participants. S’han establert premis com una subscripció anual a FilminCat, pel·lícules en suport físic, llibres i marxandatge, entre d’altres. Els voluntaris que hi participin individualment, hauran de seguir les indicacions de la Viquillengua per a comptar amb la seva aportació.

També amb l’objectiu de fomentar la participació, es convida tots els participants, tant individuals com en grup, a compartir vídeos molt breus a les xarxes socials, amb l’etiqueta #ViquiLlengua7x7, en els quals expliquin des d’on hi participen i el repte que s’han proposat.

Aquest esdeveniment compta amb la col·laboració dels set territoris on es parla català: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya del Nord, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià. En representació de cadascun hi col·laboren la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Andorra, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, el Govern d’Aragó, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana (Catalunya del Nord) i la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia.

La Viquimarató de la Llengua Catalana és una activitat organitzada anualment per Amical Wikimedia i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2013, a la qual es van sumar tots els territoris de parla catalana l’any 2020. Durant els dies que dura la Viquimarató, els voluntaris amplien amb referències fiables els articles de la Viquipèdia en català relacionats amb el tema proposat. Alhora, aquest esdeveniment també serveix d’introducció a l’edició de la Viquipèdia a aquells participants que encara no estan avesats al seu funcionament.