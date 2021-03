La policia deté tres persones per diferents agressions domèstiques

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 8 al 14 de març del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (7), contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (6). Entre aquests, hi ha tres casos d’agressions en l’àmbit domèstic, dues de parella i una d’un fill cap al progenitor.

El 09/03/2021 a les 04:00 hores a Arinsal, es deté un home de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida en un establiment hoteler, ja que una dona s’ha discutit amb la seva parella i aquest té una resposta agressiva envers la interessada, l’agafa pel coll fortament i li propina diferents cop a la cara, la víctima presenta marques de dits al coll, una contusió i una petita ferida sagnant al nas.

El 14/03/2021 a les 00:05 hores a Sant Julià, es deté un home de 49 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Es requereixen els serveis policials per una agressió conjugal en un domicili, on l’interessat segons manifestacions de la víctima l’hauria escanyat fins tallar-li la respiració, fets que hauria presenciat el fill menor de la parella.

També el 14/03/2021 a les 14:29 hores a Escaldes-Engordany, es deté un home de 19 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Es requereix els serveis de la Policia per una presumpta agressió per part de l’interessat al seu pare, la patrulla interventora constata que la víctima presenta un blau a la part esquerra del nas, una petita rascada a la part dreta del coll i una vermellor general a tota la zona del coll, possiblement compatible amb una clau de coll de la que diu haver-li fet el seu fill.

Contra el tràfic jurídic i contra la funció pública

El 11/03/2021 a les 17:05 hores a Soldeu, un home –pel moment no s’ha arribat a determinar la identitat de l’interessat-, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’ordre socioeconòmic i la seguretat en el tràfic jurídic. Es requereix la Policia ja que l’interessat es trobaria en un establiment hoteler, on hauria fet efectiu l’import de la estada a través d’una plataforma especialitzada en reserves hoteleres, i hauria utilitzat les dades d’una tarja de la que no és titular. Endemés, aquest s’identifica amb una falsa identitat. Se li troba en la seva possessió un D.N.I. eslovac fals, i un DNI i un permís de conduir letó fals, endemés d’una tarja de crèdit amb una identitat falsa.

El 12/03/2021 a les 12:50 hores a Encamp, es deté un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

El 13/03/2021 a les 01:15 hores a Andorra la Vella, un home de 23 anys és detingut, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, resistència i desobediència als agents de l’autoritat. Es requereix els serveis policials per una infracció a la llei de seguretat pública –sorolls en un domicili particular-. Sobre lloc, els agents interventors, al constatar els sorolls i voler interactuar amb l’interessat aquest té una actitud desafiant envers els funcionaris i es nega en tot moment a tenir un diàleg amb els interessats, així com desobeeix reiteradament les instruccions donades.

Delictes contra la salut pública

El 10 i 11/03/2021 en el marc de l’operació “Nòria” es deté a quatre persones (tres homes de 18, 30 i 45 anys i una dona de 29 anys), com a presumptes autors d’un delicte de tràfic d’estupefaents.

El 13/03/2021 a les 00:55 hores a la Massana, es deté un home de 29 anys, com a presumpte autor de tinença de 0,6 grams de cocaïna. Es controla a l’interessat a la via pública en l’interior d’un turisme amb la intenció de consumir el producte estupefaent trobat.

El 13/03/2021 a les 20:00 hores a Ransol (Canillo), es detenen dos homes de 29 i 27 anys respectivament, com a presumptes autors de tinença de 0,3 i 0,5 grams de cocaïna. Es controla als interessats en l’interior d’un turisme que es troba estacionat en un aparcament d’un establiment comercial de la zona, on un d’ells es troba a punt de consumir una petita quantitat d’aquest producte, qüestionats sobre els fets, se’ls hi troba en la seva possessió sengles embolcalls amb els quantitats ans esmentades.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 08/03/2021 a les 00:20 hores, un home de 63 anys va ser detingut amb una taxa de 2’60 g/l., després de patir un accident amb ferit.

El 10/03/2021 a les 00:20 hores, es deté un home de 38 anys, amb una taxa de 1’20 g/l., parada rutinària.

El 12/03/2021 a les 00:20 hores, un home de 30 anys és detingut amb una taxa de 1’23 g/l., control rutinari.

El 13/03/2021 a les 20:21 hores, es deté un home de 29 anys, amb una taxa de 1’20 g/l., parada rutinària.

El 14/03/2021 a les 23:50 hores, es deté un home de 24 anys, amb una taxa de 1’40 g/l., accidents danys materials.