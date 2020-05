La Policia deté sis persones, la meitat per alcoholèmia

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 6 persones durant aquesta darrera setmana (del 18 de maig al 24 de maig de gener de 2020). La meitat de les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, en presentar taxes d’alcoholèmia superiors a 0,8 g/l.

La primera de les detencions per alcoholèmia, un home de 23 anys, es va produir el dilluns a les 00.05 hores, després de patir un accident que va causar danys materials. La segona, la d’un home de 25 anys, va tenir lloc dimecres a les 03.41 hores, i la darrera va ser dissabte a les 03.05 hores, d’un home de 40 anys. Aquestes dues detencions es van produir en el marc de controls rutinaris.

Detencions per altres delictes:

El dijous 21 es van produir dues detencions, la primera a les 19.10 hores a Andorra la Vella, d’un home de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents de policia van ser requerits en un domicili particular per una presumpta agressió de parella. La patrulla interventora va parlar amb la parella del detingut, i els va manifestar que en el decurs del matí hauria tingut una discussió amb l’interessat per temes laborals, ja a la tarda sobre les 15:30 hores i sempre segons manifestacions de la víctima, de manera inesperada li dona una empenta i li propina dues fortes bufetades a la part dreta de la cara, fets que ha denunciat per escrit posteriorment en dependències policials. Inicialment no s’ha pogut controlar a l’interessat ja que havia marxat del domicili.

La segona detenció del dijous va ser a les 20.35 hores, també a Andorra la Vella. En aquest cas es deté un home de 18 anys com a presumpte autor dels delictes de desobediència greu i injúries, a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. La Policia va ser requerida en un domicili particular per una forta discussió entre una mare i el seu fill. En intervenir, l’interessat s’enfronta i injuria als agents interventors.

La darrera de les detencions es va produir divendres dia 22 a les 18.14 hores, en aquest cas al Pas de la Casa. Els agents van detenir un home de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Es va requerir la presència dels agents per una agressió en un domicili particular, sobre lloc els agents interventors constaten que hi ha hagut una baralla entre dos germans per temes personals i un d’ells presenta hematomes a la cara (ulls i nas) i restes de sang als llavis.