Espot retreu a López poca lleialtat institucional, patriotisme i andorranitat

La llei de mesures urgents que s’ha aprovat aquest dilluns al matí amb l’abstenció del PS permet als autònoms beneficiar-se, entre altres, de permisos retribuïts per cuidar els fills.

També que els negocis que van suspendre l’activitat voluntàriament puguin seguir beneficiant-se de no pagar el lloguer fins al final de la crisi sanitària.

La majoria ha retret els socialdemòcrates que no hagin votat a favor. El president del grup liberal, Ferran Costa, ha argumentat que “el que és vàlid avui , potser ja no ho serà demà”. “Vostè, però, no se n’està i demana antelació i previsió. Una antelació i previsió que cap país del món ha sabut trobar”, ha dit a López.

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha qüestionat al líder socialdemòcrata la falta de suport si “realment hi ha més punts a favor que en contra”.

Durant el debat hi ha hagut un moment tens entre el cap de Govern i Pere López. Espot ha recordat que el socialdemòcrata va contactar amb els ambaixadors espanyol i francès per dir que no estava a favor que l’executiu reclamés finançament a aquests estats. L’ha acusat de falta de lleialtat institucional, patriotisme i andorranitat i li ha demanat fer una mica d’autocrítica.

Pere López ha respost que “la lleialtat institucional que demana requereix de treball conjunt com li estem demanant des del primer moment i vostè no ho vol fer”. “El que no es pot fer és demanar lleialtat institucional amb aquell que no es comparteix informació”.

El president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, ha votat a favor perquè “ara és el moment de definir tot el procés de reobertura, cercar el suport o l’empatia internacional, i posar a disposició tot el que tinguem”.

La sessió s’ha fet amb només 15 dels 28 consellers generals per respectar la proporció de la representació de les formacions polítiques.

S’amplien les mesures per als autònoms

La nova llei de mesures urgents amplia les ajudes als autònoms. Es podran acollir als subsidis aprovats des de l’inici de la crisi i a les reduccions de les quotes de cotització a la CASS.

Fins que acabi l’any, els comerciants en cessament de pagaments no tenen l’obligació de sol·licitar a la justícia la declaració de com està el negoci. Es redueix el preavís per renunciar al contracte d’arrendament d’un local comercial i això inclou la supressió de la indemnització.

Represa de l’activitat judicial

El nou text també concreta el retorn de l’activitat judicial. Aclareix qüestions relacionades amb els terminis de procediment en l’àmbit processal i administratiu que van quedar suspesos per la pandèmia. Ara es poden reprendre de la manera més ordenada possible.