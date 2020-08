La Policia deté 23 persones entre el 27 de juliol i el 2 d’agost, 16 d’elles per positius per alcoholèmia

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 23 persones durant aquesta darrera setmana (del 27 de juliol al 02 d’agost de 2020)

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (16) i altres delictes (5).

Delictes contra la salut publica:

– El 27/072020 a les 09:40 hores a Encamp un home resident 38 anys, per possessió de 0’3 grams de cocaïna. Requerits en un domicili particular arrel d’una problemàtica familiar. Una vegada a l’interior es troba a l’interessat, llogater del domicili, en possessió d’una paperina que contenia el producte estupefaent.

– El 31/07/2020 a les 17:15 hores a la frontera del riu Runer, un home no resident de 23 anys, per possessió de 0’7 grams de cocaïna, accedia al Principat en un turisme particular.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 27/07/2020 a les 00:45 hores, una dona resident de 25 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., control

– El 27/07/2020 a les 19:37 hores, un home resident de 36 anys, amb una taxa de 3’06 g/l., control

– El 28/07/2020 a les 02:00 hores, un home resident de 28 anys, amb una taxa de 2’15 g/l., control

– El 28/07/2020 a les 05:00 hores, una dona resident de 26 anys, amb una taxa de 1’49 g/l., control

– El 28/07/2020 a les 15:15 hores, un home no resident de 48 anys, amb una taxa de 0’85 g/l., control

– El 29/07/2020 a les 02:50 hores, un home resident de 25 anys, amb una taxa de 0’88 g/l., control

– El 30/07/2020 a les 00:45 hores, un home resident de 34 anys, amb una taxa de 0’84 g/l., campanya de controls d’alcoholèmia.

– El 30/07/2020 a les 01:32 hores, un home resident de 26 anys, amb una taxa de 1’28 g/l., control

– El 30/07/2020 a les 02:25 hores, un home resident de 39 anys, amb una taxa de 1’08 g/l., campanya de controls d’alcoholèmia.

– El 30/07/2020 a les 02:40 hores, un home resident de 29 anys, amb una taxa de 1’76 g/l., campanya de controls d’alcoholèmia.

– El 30/07/2020 a les 03:33 hores, un home no resident de 20 anys, amb una taxa de 1’07 g/l., campanya de controls d’alcoholèmia.

– El 31/07/2020 a les 23:45 hores, un home no resident de 30 anys, positiu a la prova de control de tòxics salivar, campanya.

– El 01/08/2020 a les 01:25 hores, un home resident de 24 anys, amb una taxa de 1’03 g/l., campanya de controls d’alcoholèmia.

– El 01/08/2020 a les 16:48 hores, un home resident de 53 anys, amb una taxa de 1’76 g/l., control

– El 01/08/2020 a les 19:30 hores, un home resident de 59 anys, amb una taxa de 1’08 g/l., campanya de controls d’alcoholèmia.

– El 02/08/2020 a les 00:45 hores, un home resident de 33 anys, amb una taxa de 0’88 g/l., campanya de controls d’alcoholèmia.

Detencions per altres delictes:

– El 27/07/2020 a les 00:48 hores a Escaldes-Engordany, un resident 45 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces i injuries greus a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Requerits per un aldarull en un local d’oci nocturn, ja que un home en un fort estat d’embriaguesa, estaria increpant a la resta de clients. L’interessat reacciona de forma desproporcionada envers els agents, fent cas omís a les seves indicacions i oposa una forta resistència en el moment de ser controlat.

– El 27/07/2020 a les 20:15 hores a La Massana, un resident 42 anys, com a presumpte autor dels delictes de maltractament en l’àmbit domèstic, i contra l’Administració de Justícia en no respectar una ordre d’allunyament. Es rep una denúncia per part de la ex-parella de l’interessat, en la que manifesta que el dia anterior, arrel d’una discussió, va ser agredida (empentes i agafada pel coll) per aquest. Endemés, a l’interessat li consta una ordre activa d’allunyament de la interessada. Vist la gravetat del fets esmentats es controla l’interessat i es deté.

– El 27/07/2020 a les 22:16 hores a Andorra la Vella, un resident de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractament en l’àmbit domèstic. Es rep una denúncia per part de la parella de l’interessat, en la que manifesta que va ser injuriada, amenaçada i agredida (patint diverses esgarrapades i cops) per aquest. Vist la gravetat del fets esmentats es controla l’interessat i es deté.

– El 01/08/2020 a les 20:50 hores a la frontera del DCNJ, un home no resident de 43 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, desobediència a una ordre d’expulsió governativa per un període de 3 anys.

– El 02/08/2020 a les 01:45 hores a Encamp, un home resident de 22 anys, com a presumpte autor dels delictes d’amenaces i desobediència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Requerits en una estació de servei ja que una persona ha agredit a una altra. En intervenir, l’interessat desobeeix i amenaça als agents interventors.

