La Policia d’Andorra rep comandaments del GREIM de la Guàrdia Civil en una formació per a 50 membres del Cos

La Policia d’Andorra ha rebut, aquest dijous al despatx central, el coronel Alberto Ignacio Negueruela Cámara, cap del Servei de Muntanya de la Guàrdia Civil, i el capità Fernando Rivero Díaz, membre de l’Àrea d’Instrucció i Doctrina del mateix servei. Els dos alts comandaments han ofert una conferència a la sala d’actes de la Policia centrada en protocols d’actuació per a la recerca de persones desaparegudes en terrenys de difícil accés, tant en alta muntanya com en zones rurals.
En aquest sentit, han compartit els seus coneixements, expertesa i experiència en la matèria amb una cinquantena de membres de la Unitat d’Intervenció Tècnica, Servei de Mitjans Aeris, la Unitat de Seguretat Viària i el servei d’Informàtica.
La xerrada ha estat possible gràcies a les bones relacions i la cooperació existent entre ambdós cossos de seguretat i és de gran utilitat per a la Policia per a continuar professionalitzant els especialistes andorrans en les actuacions en muntanya, amb més eines i elements per a posar en pràctica en les intervencions que hagin de dur a terme.
Especialitzar els membres del Cos en tècniques d’intervenció en muntanya és essencial en un territori de les característiques del Principat d’Andorra, amb zones de difícil accés i una orografia complexa.