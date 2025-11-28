La Policia d’Andorra rep comandaments del GREIM de la Guàrdia Civil en una formació per a 50 membres del Cos

Una imatge de la formació d'aquest dijous (Policia d'Andorra)
La Policia d’Andorra ha rebut, aquest dijous al despatx central, el coronel Alberto Ignacio Negueruela Cámara, cap del Servei de Muntanya de la Guàrdia Civil, i el capità Fernando Rivero Díaz, membre de l’Àrea d’Instrucció i Doctrina del mateix servei. Els dos alts comandaments han ofert una conferència a la sala d’actes de la Policia centrada en protocols d’actuació per a la recerca de persones desaparegudes en terrenys de difícil accés, tant en alta muntanya com en zones rurals.

En aquest sentit, han compartit els seus coneixements, expertesa i experiència en la matèria amb una cinquantena de membres de la Unitat d’Intervenció Tècnica, Servei de Mitjans Aeris, la Unitat de Seguretat Viària i el servei d’Informàtica.

La xerrada ha estat possible gràcies a les bones relacions i la cooperació existent entre ambdós cossos de seguretat i és de gran utilitat per a la Policia per a continuar professionalitzant els especialistes andorrans en les actuacions en muntanya, amb més eines i elements per a posar en pràctica en les intervencions que hagin de dur a terme.

Especialitzar els membres del Cos en tècniques d’intervenció en muntanya és essencial en un territori de les característiques del Principat d’Andorra, amb zones de difícil accés i una orografia complexa.

