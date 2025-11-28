Els veïns de la Seu podran participar en la redacció del nou pla de mobilitat sostenible del municipi

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està elaborant el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), una eina estratègica que ha de definir com es mouran, els propers anys, els seus habitants a la ciutat: de manera més segura, accessible, eficient i respectuosa amb el medi ambient. Per a poder fer-ho amb criteri i amb una visió compartida, és essencial conèixer l’opinió i els hàbits de mobilitat de la ciutadania.
Aquesta enquesta vol recollir com es desplacen els habitants en el dia a dia -a peu, en bicicleta, en vehicle privat o amb transport públic- i quines millores es consideren necessàries per a avançar cap a una mobilitat més sostenible i de qualitat. Les respostes són confidencials i anònimes, i serviran únicament per a orientar les propostes del PMUS.
L’Ajuntament convida a tots els veïns i veïnes del municipi, així com del territori, a participar-hi. “L’opinió és clau per a construir una ciutat més amable i pensada per a tothom”, manifesta l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera.
Així doncs, ja es pot participar de l’enquesta omplint el formulari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvWq5O7n349qmj-sMXQRBSJDfXcknhZp0LwQkK-A7FQ_GFPg/viewform.