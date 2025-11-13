Igualtat presenta el protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe de l’Administració general i del Cos diplomàtic

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ha presentat aquest dijous el Protocol de mesures preventives i d’abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe de l’Administració general i del Cos diplomàtic. El protocol es desprèn de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, aprovada la legislatura passada.
Aquest protocol, inclòs al Pla d’Igualtat del Govern 2024-2028, té com a objectiu garantir un entorn laboral lliure d’assetjament per a tot el personal del Cos General i el Cos Diplomàtic de l’Administració general. “Amb aquesta iniciativa, el Govern reafirma el seu compromís amb la igualtat, la prevenció de qualsevol forma d’assetjament i la promoció d’un entorn laboral digne i segur per a tothom”, ha assegurat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant la presentació als mitjans de comunicació.
Al document, segons ha exposat la cap de Departament de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, es defineix clarament què s’entén per assetjament sexual i per raó de sexe, i recull exemples concrets de conductes verbals (com difondre rumors o fer comentaris o bromes sexuals obscenes), no verbals (com per exemple enviar missatges de contingut sexual per qualsevol mitjà) i físiques (com fer un apropament físic excessiu o efectuar xantatge sexual) que poden constituir assetjament.
Pel que fa al procediment d’actuació, s’ha decidit l’externalització del canal de denúncia i de gestió dels casos, a través de l’aplicació Co-Resol, gestionada per part d’una empresa especialitzada. “La valoració de la situació serà responsabilitat de l’empresa externa que gestiona les denúncies. El personal d’aquesta entitat disposa de la formació, l’experiència i la sensibilització per a poder activar el protocol i oferir una resposta ràpida, precisa, objectiva i independent”, ha assegurat Mariona Cadena. En aquest sentit, la secretària d’Estat ha matisat que durant tot el procés es garanteix l’anonimat de les persones implicades.
El document contempla un procés d’instrucció amb entrevistes i recollida d’informació, durant el qual es poden adoptar mesures cautelars per a protegir les persones afectades. Així com, una fase de resolució amb la redacció d’informes, comunicació de conclusions i, si escau, l’aplicació de mesures disciplinàries.
Finalment, el protocol també preveu mesures de prevenció, el seguiment i l’avaluació periòdica de la seva aplicació, així com la garantia dels drets de les víctimes i de les persones denunciades, i l’obligació del Govern de mantenir la confidencialitat i la relació laboral durant tot el procés.