La Policia celebra el dia de la seva patrona coincidint amb el canvi a la direcció del Cos

Desfilada d’efectius policials en el dia de la seva patrona (Policia d’Andorra)

La Policia ha celebrat aquest dimarts la diada de la Patrona del Cos, Santa Maria Auxiliadora. Un dia per a posar en relleu la tasca de totes i tots els membres del Departament, distingir l’excel·lència, i reconèixer la dedicació i constància de les persones que estan al servei de la seguretat del país i de la ciutadania.

Els actes han començat amb la missa tradicional a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella i han continuat amb la cerimònia d’honor als símbols de l’Estat a la plaça del Poble. El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el nou director de la Policia, Bruno Lasne, han passat revista als efectius policials.

En la desfilada ha participat la promoció número 57 d’alumnes agents, seguida d’un destacament format per policies de la Unitat de Seguretat Ciutadana, del Grup de Suport de Manteniment de l’Ordre (GSMO) i de la Unitat de Fronteres i Estrangeria. Per primera vegada també han desfilat representants del Grup Motoritzat de Trànsit i la resta d’especialitats de la Unitat d’Intervenció Tècnica: el Grup de Guies Canins, el Grup de Muntanya i el TEDAX-NRBQ, que s’han afegit al Grup d’Intervenció Policial, tradicionalment present en la cerimònia.

Al migdia ha tingut lloc l’acte institucional a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, presidit pel cap de Govern, la ministra i el secretari d’Estat de Justícia i Interior, i la direcció del Cos.

En els parlaments, el director ha remarcat la importància de la tasca de la Policia “com a garant de la seguretat”. “Vetllem pel respecte dels drets i de les llibertats, i som al costat de la ciutadania”, ha ressaltat posant en relleu la “gran exigència professional, la maduresa, rigor i compromís” amb el qual es treballa.

Lasne ha fet un balanç del 2022, en què “es van resoldre el 80% dels delictes constatats” i ha posat el focus en aquest 2023, un any en què es preveu una nova convocatòria de places de policia. En aquest sentit, ha dit, “es continuarà promovent la presència de més dones al Cos”.

Entre els principals objectius, ha assenyalat, es persistirà en la reducció dels accidents de trànsit, en combatre i prevenir la violència de gènere, i en la lluita contra les drogues “amb especial atenció als joves com a víctimes”. El consum i la venda d’estupefaents, que sempre és preocupant per a la Policia, “és una xacra que abordem de forma transversal”, ha exposat. Afrontar l’evolució dels delictes tecnològics i prevenir-los és un altre element on es posa especial atenció, “pel seu augment a escala global i per com poden afectar les víctimes”.

En la seva al·locució, el director ha destacat el compromís per a millorar les condicions laborals, conscient que “encara manquen efectius a totes les unitats”, i ha posat en relleu la feina del personal de totes les àrees, que “fan d’aquest país un territori amb un elevadíssim índex de seguretat”.

Un valor que ha subratllat al seu torn la ministra Ester Molné. La titular de Justícia i Interior ha reconegut la tasca de la Policia, que ha qualificat “d’eficaç i respectada”, en el manteniment de l’alt grau de seguretat d’Andorra.

Així mateix, el cap de Govern s’hi ha referit “com una de les principals fortaleses del nostre país i un dels fonaments del nostre estat del benestar” i ha reconegut i agraït la labor de totes les persones que formen part del Departament.

Espot ha coincidit amb Lasne en la necessitat d’una adaptació constant als delictes que succeeixen en l’entorn virtual, així com en la lluita per a l’eliminació de la violència envers les dones.

Ha marcat el compromís del Govern per a continuar aportant els recursos humans, econòmics i formatius necessaris per a ser “encara més eficients i efectius, per a servir una societat cada vegada més complexa i exigent”. Així mateix, també ha destacat la importància de la col·laboració cada cop més intensa i fructífera de la policia andorrana amb els cossos policials dels països veïns i altres cossos internacionals. Aquestes relacions “permeten millorar l’eficàcia del Cos i, alhora, lluitar contra la delinqüència transnacional”. Finalment, també ha volgut desitjar encerts i gran vocació de servei públic a la nova ministra i al nou director de Cos.

Durant l’acte s’han lliurat distincions i condecoracions a diferents membres del Departament de Policia i de cossos policials estrangers, amb qui la col·laboració és molt estreta en tots els àmbits; s’ha homenatjat els funcionaris que compleixen 30 anys de servei, i també a aquells que s’han jubilat el darrer any, entre els quals, el fins ara director, Jordi Moreno, que ha rebut una gran ovació de tots els assistents.