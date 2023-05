Recepció als esportistes que participaran en els Jocs del Petits Estats de Malta

Cabanes, Bonell i Espot al centre de la imatge amb la delegació andorrana que viatja als jocs de Malta (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha rebut aquest dimarts a la tarda als esportistes que la propera setmana participaran en els Jocs del Petits Estats d’Europa que enguany tenen lloc a Malta.

La delegació andorrana enguany compta amb un total de 66 esportistes, 40 més que en la darrera edició dels Jocs de Montenegro. “Una fita que per si sola ja és un èxit i us ha d’enorgullir”, tal com ha destacat Espot durant el discurs de rebuda als esportistes. Així mateix, el cap de Govern també ha volgut desitjar molta sort als representants d’Andorra al certamen i els ha felicitat pel “gran esforç que suposa arribar fins aquí”.

En aquesta línia, ha volgut destacar que els esportistes són “un exemple per a tota la societat, però sobretot per a les generacions més joves perquè els valors com el respecte, la tolerància, el treball en equip o la disciplina avui són més necessaris que mai i no només en l’àmbit esportiu”.

Finalment, el cap de Govern també ha volgut recordar que Andorra ja es comença a preparar per a acollir els jocs el 2025 amb plena col·laboració amb el Comitè Olímpic Andorrà (COA), els comuns i totes les institucions públiques i privades implicades. “Esperem, com ja va succeir els anys 1991 i el 2005, impulsar els ideals de l’olimpisme, sobretot el jovent, amb la implicació ciutadana i el voluntariat”, ha emfatitzat.

La delegació que es desplaça fins a Malta, organitzada pel COA, també comptarà amb la participació de la ministra i el secretari d’Estat. Així mateix, el cap de Govern viatjarà també fins l’arxipèlag del Mediterrani per a recollir el testimoniatge per a l’acolliment dels jocs el 2025.