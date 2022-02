La Policia alerta d’una onada de furts amb força en domicilis del país

Des del Cos de Policia s’han fet públiques un seguit de recomanacions a la població en vista de les darreres accions delictives que s’han denunciat al Principat per diversos furts amb força a l’interior de domicilis particulars, perpetrats per bandes organitzades i especialitzades en aquests tipus de delictes.

En aquestes, s’ha detectat que algunes d’aquestes bandes marquen les portes dels domicilis amb una espècie de fil de cola, enganxat ja sigui a la part superior o a l’inferior de la porta, i que fixen al bastiment de la mateixa. Aquesta mena de marcadors els utilitzen per tal de controlar si al pis “marcat” han entrat recentment, de manera que si el filament està trencat, entenen que els seus ocupants estan al Principat i possiblement fins i tot a dins, descartant d’aquesta manera entrar en aquest immoble.

És habitual que la persona de la banda dedicada a aquests marcatges ho faci en totes les portes d’un mateix edifici, de manera que al tornar, normalment a l’endemà, si el fil està intacte, entenen que a l’interior d’aquell pis no hi ha ningú i passa a ser el seu objectiu forçant el pany i entrant amb total calma a perpetrar el robatori.

Així, es demana que, en cas de que algun veí detecti aquesta mena de marca en la seva porta o a d’altres de l’edifici, avisi el Cos de Policia, a través dels telèfons 110 ó 872000, el més aviat possible.

Altrament i en de trobar-se, després d’una absència de dos o tres dies, que s’ha estat objecte d’un furt amb força, la Policia diu que “dins del possible s’ha de mantenir la calma, no tocar res ni alterar l’escenari” i, evidentment, avisar-la el més aviat possible.

De la mateixa manera, el Cos de l’Ordre diu que és “important també que si algú sap que els seus veïns no estan al Principat i senten soroll provinent d’un pis que hauria d’estar buit” se l’avisi.

Finalment, es recomana tancar la porta amb doble volta de clau, “tot i que avui dia els malfactors compten amb material per obrir els panys de les portes en pocs segons i sense deixar traça”.