La Pitavola es referma com a una gran atracció a Arinsal

Una de les parades de la Pitavola d’enguany (Comú de la Massana)

Bon balanç de la 3a edició de la Pitavola del Comapedrosa, que “ha complert l’objectiu principal de convertir-se en un element dinamitzador del poble d’Arinsal i també del parc natural del Comapedrosa”, com afirma el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Comú de la Massana, Sergi Gueimonde.

Durant tot el cap de setmana el públic ha estat constant per tota la fira i també a les diferents activitats, com les excursions guiades, que han fet ple absolut”. “Estem molt contents per l’alta participació, però especialment per la bona valoració que fa el públic, que surt molt satisfet de les diferents experiències, com per exemple la sortida guiada al Camí de les Carboneres, on els participants han pogut veure restes de carbó, o la sortida dels bolets i d’observació dels estels, que any rere any són un èxit”, afirma Gueimonde.

Segons l’organització, han passat pel mercat més de 6.000 persones. Un dels indicadors més positius és l’alta afluència als restaurants del poble, que han participat a la Ruta de la Tapa. Els moments de més alta freqüentació han estat dissabte al vespre i diumenge al migdia, tot i que durant tot el cap de setmana hi ha hagut força públic. L’àrea infantil ha estat plena en tot moment. També ha aixecat força interès el carrer dels oficis i els espectacles, tant els concerts al Niu del Comapedrosa, com el cabaret pagès de l’Esperanceta de Ca Gassià, que va recórrer, amb el seu divertit espectacle de carrer, les trenta-tres parades del mercat.

Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats de forma continuada, des d’excursions guiades a tallers, un planetari o l’actuació de l’Esbart Valls del Nord.

Un dels plats forts d’aquest diumenge ha estat la descoberta d’una escultura realitzada pel ferrer artístic Jordi Illamola. Es tracta d’un isard realitzat amb ferro, amb un fre antioxidant, que Illamola ha treballat al buit, unint línies com si fossin branques que simulen la natura. L’escultura s’ha instal·lat al costat del Molí de la Plaça. “La intenció és anar col·locant escultures d’espècies animals que habiten el parc natural per a fer una ruta cultural al poble d’Arinsal”, explica Gueimonde. A banda de l’isard, Arinsal també compta amb les escultures d’una pitavola i d’una serenalla, de les passades edicions.

També ha estat molt ben valorada per part del públic l’exposició sobre ramaderia i transhumància de Natàlia Montané, que a més va oferir un vídeo mapping, dissabte al vespre, que va aplegar molta gent al centre d’Arinsal.

Després de tres edicions, la Pitavola ja s’ha consolidat com a cita anual al casc antic d’Arinsal. Des del Comú es vol fer arribar l’agraïment als veïns i restauradors d’Arinsal, que s’impliquen amb el projecte.