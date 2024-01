La pista polivalent de la Seu rebrà les colles de Carnaval i es farà una festa de disfresses amb Dj

Cartell dels actes del Carnaval de la Seu (Aj. la Seu)

La regidora de Festes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, anuncia que ja està tot a punt per a celebrar el Carnaval, que s’iniciarà el dia 3 i s’allargarà fins el dia 14 febrer. Moreno destaca que la programació carnavalesca presenta aquest any diverses novetats com el taller ‘Ens disfressem d’Armats; l’animació i rebuda de les colles a la pista polivalent i la festa de Carnaval a la nit amb Dj Pua.

Així, el pròxim dissabte 3 de febrer arrenquen les activitats de Carnaval amb el taller ‘Ens disfressem d’Armats’, a càrrec dels Armats de la Seu, que tindrà lloc a la plaça de les Monges, d’11 a 14 hores i de 16:30 a 18:30hores. En aquest taller es confeccionaran cascs, escuts, tambors, entre altres peces d’un armat.

La programació de Carnaval també inclou un taller de màscares al centre cívic l’Escorxador, una hora del conte i un taller a la Biblioteca Sant Agustí, diverses cantades per part de l’Estudiantina, esmorzar amb caçadors i Ball de l’Ossa amb la Cobla Tres Quartans Bramasacs.





Animació, rebuda de les colles de la rua i lliurament premis

Dissabte 10 de febrer, a les 16:30 hores tindrà lloc a la plaça de les Monges la recepció a les colles participants a la rua de Carnaval, per a arrencar a les 17:00 hores. La rua anirà acompanyada de les comparses ‘Rebobinem’, amb la participació del Rei Carnestoltes, el Grup de Diables de l’Alt Urgell i totes les colles.

Enguany també es comptarà amb l’actor urgellenc Ivan Caro que rebrà a les 18:15 hores a totes les colles participants de la rua de Carnaval de la Seu a la pista polivalent de la zona esportiva municipal. Hi haurà barra, i com a pack s’oferirà beguda i entrepà per 4,50 euros.

A les 18:50 hores es procedirà a l’acte de lliurament de premis dels guanyadors de cada colla de la rua.





Festa de Carnaval

Aquest any, s’ha organitzat una festa de disfresses que tindrà lloc també dissabte 10 de febrer, a les 23:30 hores, a la pista polivalent i que comptarà amb animació musical de Dj Pua. L’entrada és gratuïta.





Judici del Rei Carnestoltes

Novament, la Seu d’Urgell celebrarà el judici del Rei Carnestoltes que tindrà lloc a la plaça de Sant Josep de Calassanç dimarts 13 de febrer a les 17:30 hores, organitzat per la comissió de festejos de la Germandat de Sant Sebastià.





Processó, cremada del Rei Carnestoltes i sardinada popular

El punt i final de la celebració del Carnaval se celebrarà dimecres, 14 de febrer, a les vuit del vespre, amb la processó de la llum i el silenci amb la Banda de Diables de l’Alt Urgell, amb inici a la plaça dels Oms; la cremada del Rei Carnestoltes i l’enterrament de la sardina, al passeig Pasqual Ingla/plaça Joan Sansa; que culminarà amb una sardinada popular.