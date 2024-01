La comarca que concentra més àrees d’autocaravanes al Pirineu és l’Alt Urgell

Zona de caravanes a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’auge que està vivint el caravàning, en especial després de la pandèmia, ha fet que a la demarcació de Lleida el nombre d’autocaravanes registrades hagi incrementat un 30% en els darrers dos anys. Així ho assenyala les dades de la Federació Espanyola d’Autocaravanes (FEAC) que recull l’estudi ‘El turisme d’autocaravanes a la demarcació de Lleida’, elaborat per la Universitat de Lleida (UdL), que també indica que en els darrers anys tant les comarques de Ponent com les de l’Alt Pirineu i Aran s’han adaptat per a donar resposta a aquesta modalitat d’allotjament turístic.

En total hi ha una oferta de 72 àrees de servei i 1.081 places a la demarcació de Lleida, segons dades del 2023. Pel que fa a l’Alt Pirineu i Aran, disposa d’un 33,3% de les àrees de servei (24) i un 41,1 % de les places (444). A diferència de les comarques de la plana de Lleida, les del Pirineu presenten una oferta d’àrees de servei i pernoctació repartida de forma bastant equitativa, entre 2 i 5 àrees com a màxim.

La comarca de l’Alt Urgell, amb 5 àrees, és la més destacada. Pel que fa al nombre de places que ofereixen les diferents àrees és a l’Aran, amb 91, on hi ha més disponibilitat de llocs per a les autocaravanes. La resta de comarques aporten menys places i es mouen entre les 44 del Pallars Sobirà i les 70 del Solsonès.

Les comarques de la zona de Ponent disposen de 48 àrees, que representen el 66,7% del total de les àrees de servei, i de 637 places, que suposen un 59% del conjunt, les quals han experimentat un augment significatiu en la demanda d’aquest tipus de servei. Lidera el nombre d’àrees l’Urgell, amb 15 zones de servei i pernoctació, que representen quasi un 21% del total d’àrees de la demarcació. La segueixen les Garrigues, el Segrià i la Noguera, amb 9 àrees i un 12,5% del pes total cadascuna. El Pla d’Urgell i la Segarra, amb 4 i 2 àrees respectivament, són les que menys oferta aporten.

Pel que fa al nombre de places, la comarca del Segrià és la que n’ofereix el major nombre amb 162 places, que representen el 15% del conjunt, seguida de ben a prop per les Garrigues, amb 149 places i un 14% del total. L’Urgell amb 102 places, la Segarra amb 100 i la Noguera amb 94 també tenen un paper destacat per a acollir autocaravanes. En el cas de la Segarra, les 100 places es reparteixen entre 2 àrees de servei i pernoctació, una a Guissona i l’altra a Cervera.





Alternativa de viatge que ha beneficiat les àrees menys concorregudes

Les destinacions rurals i naturals de la demarcació han estat particularment beneficiades pel boom del caravàning. Aquest canvi en la forma de viatjar ha beneficiat algunes de les àrees menys concorregudes del territori, com les de Ponent, que fins fa pocs anys no formaven part de la ruta turística més convencional.

Segons l’estudi elaborat pel professor de la UdL, Jaume Macià, la diferència del Pirineu i l’Aran, que disposen d’una oferta d’allotjament consolidada, les terres de Ponent han aprofitat aquest canvi en la forma de viatjar. Activitats i experiències relacionades amb l’oleoturisme, l’enoturisme o el fruiturisme, el fet de tenir un ric patrimoni monumental i arquitectònic, la creació de noves activitats culturals i la posada en valor d’algunes ja existents han fet augmentar l’oferta turística de les Terres de Lleida i han propiciat que aquesta part de la demarcació hagi esdevingut un destí turístic atractiu que reuneix alguns dels principals requisits que busquen els amants del caravàning.