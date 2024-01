La Biblioteca Sant Agustí de la Seu acull l’exposició “Vallverdú, horitzó”

Informació sobre la mostra “Vallverdú, horitzó”

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell acull fins al 26 de febrer l‘exposició “Vallverdú, horitzó”, ideada per Carme Vidalhuguet, comissària de l’Any Josep Vallverdú. La mostra de petit format busca explicar la vida i obra de l’escriptor lleidatà per a acostar la seva figura polièdrica al públic general, en especial les seves cares més poc conegudes. Aquest objectiu s’assoleix amb sis plafons il·lustrats, que se centren en la seva vocació, la narrativa, la traducció, els llibres personals, la poesia i el seu testimoni actiu.

L’any passat va fer cent anys que naixia, a Lleida, Josep Vallverdú. Conegut sobretot com a escriptor de ficcions per a infants i joves, amb títols que s’han reeditat sovint i que s’han traduït a diverses llengües, ha escrit també llibres personals -en tota la seva varietat de registres, des de memòries, biografia i autobiografia, dietaris, semblances i llibres de viatges- i narrativa per a adults, assaig, poesia o traducció. Tres-cents títols comprenen la producció literària de l’autor entre els anys 1938 i 2023.

La mostra, que arriba a través de la xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, està cedida pel Departament de Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes.