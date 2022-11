La pilot Margot Llobera participarà en la segona prova de la Copa del Món de Bajas, a Aràbia Saudita

La temporada segueix per a la pilot andorrana Margot Llobera. Després de la cita a Hongria, l’entorn canvia radicalment i fa un salt cap al desert, les dunes i la sorra, la seva veritable especialitat. Aquest any l’objectiu continua sent competir al més alt nivell a la Copa del Món de Bajas, desenvolupant el seu millor pilotatge i lluitant, de tu a tu, amb els millors de l’especialitat a nivell mundial. Sense dubte una aposta molt potent per a la jove pilot, que ja viatja cap a l’Aràbia Saudita amb l’objectiu de participar al segon certamen del Campionat.

La cursa, de primer nivell, es disputarà a la mateixa zona on es va desenvolupar la primera etapa del prestigiós Ral·li Dakar aquest mes de gener. El Hail Rally es celebrarà sota el paraigua de la FIM i constarà de 3 etapes amb epicentre al Hail Millenium Hotel de la ciutat.

Després de les verificacions administratives i tècniques que es van celebrar aquest dimecres, l’acció arrenca aquest dijous amb la pròleg i la cerimònia de sortida. La primera etapa, durant el divendres 11, constarà de 230km cronometrats per a continuar el dissabte dia 12 amb 185km més carregats de dunes i sorra. En aquests 3 dies Margot haurà de recórrer un total de 750km en les condicions més severes, sense dubte un carrera de primer nivell sobre sorra.

Pel que fa a la moto, Margot participarà en aquesta ocasió amb una KTM 450 pertanyent a l’equip del carismàtic Mohammed Al Balooshi, fet que li aportarà uns valuosíssims quilòmetres de sorra sobre aquesta montura.

Declaracions de Margot Llobera:

“Tinc moltes ganes de tornar a competir al desert. És el terreny on em sento més còmoda, hi ha més factors a tenir en compte que a les curses d’Europa, on el recorregut són pistes i encreuaments a esquerra i dreta. En canvi, al desert la navegació juga un paper vital: dunes, extensions quilomètriques de plans on ets sol i has de saber per on anar únicament amb el Roadbook i un indicador de rumb. Necessitaré uns quants quilòmetres per a reconèixer el tipus de sorra de la zona i adaptar-hi la meva conducció. Viatjo molt confiada perquè es tracta d’un entorn que m’encanta i on em trobo molt a gust. Espero un gran resultat i, sobretot, gaudir en aquesta cursa tan espectacular.”