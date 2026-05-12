Les inversions estrangeres en immobles van suposar 514,3 milions d’euros l’any 2025 (35,6%)

Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per a dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació substancial d’objectes socials i les ampliacions de capital.
Davant d’això, l’Administració disposa de dos mesos, prorrogables un mes més per a resoldre la sol·licitud i el silenci administratiu és negatiu en aquest cas. Si bé és cert que abans de l’any 2012 ja hi havia una regulació de la inversió estrangera al Principat d’Andorra, és amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que culmina el procés d’obertura econòmica.
Cal destacar també que amb l’entrada en vigor de la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge s’ha de seguir el procés d’inversió estrangera tant per part d’una persona física com per part d’una persona jurídica no resident al país o que sigui resident al país per un període inferior a 3 anys.
El total de sol·licituds presentades l’any 2025 suposa una variació del +4,3% respecte de l’any anterior. Pel que fa el volum d’inversió inicial declarada, aquest reflecteix una variació del +219,2% respecte l’any 2024 i se situa als 967,9 milions d’euros.
Respecte al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2025 presenta una variació interanual del +36,2% (+187 sol·licituds). Pel que fa al volum de la inversió formalitzada disminueix el -21,6% l’any 2025 respecte a l’any anterior fins als 118,3 milions d’euros. En quant als àmbits econòmics on s’ha formalitzat aquest volum d’inversió destaquen els sectors de patrimonial i de prestació de serveis (77 i 33 milions d’euros respectivament).
Pel que fa a les inversions estrangeres en immobles, l’any 2025 es van registrar 843, el que suposa un creixement del +55,5% (+301 inversions) respecte l’any anterior (542 inversions).
Quant a l’import de les inversions estrangeres en immobles, va ser de 514,3 milions d’euros per a l’any 2025, amb un creixement respecte l’any 2024 del +35,6%.
Cal destacar que Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, que va entrar en vigor el febrer del 2024, on els residents amb menys de tres anys de residència al país, també han de dur a terme aquest tràmit per a adquirir un bé immoble, i per tant el còmput final es veu afectat respecte l’any anterior.
D’altra banda, també cal tenir present que durant el període comprès entre el 3r trimestre del 2023 i el 1r trimestre del 2024 va estar vigent la suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles, establerta per la Llei 16/2023, del 7 de setembre, de suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles al Principat d’Andorra. Aquesta suspensió va mantenir els seus efectes fins a l’entrada en vigor de la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra. En aquest context, aquest marc normatiu excepcional pot haver influït en les variacions que es puguin observar en períodes posteriors, un cop aixecada la suspensió i restablerta progressivament l’activitat sota el nou règim legal.