La Molina acull l’11è Campionat de Catalunya per a persones amb discapacitat intel·lectual

Esquiadors a l’estació de La Molina (Gencat)

La Molina serà l’escenari de l’11è Campionat de Catalunya organitzat per la Federació Catalana d’Esport per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACELL, amb el suport i la col·laboració de l’estació. La cita tindrà lloc aquest dissabte, 11 de febrer, en les modalitats d’esquí alpí i raquetes de neu. En total es preveu la participació d’una trentena d’esportistes: 17 de categoria esquí i 20 en raquetes.

Amb la celebració d’aquesta competició La Molina posa de manifest els seus valors basats en la ferma voluntat de col·laborar amb l’esport d’inclusió. És per això que, una temporada més, ofereix les seves instal·lacions per al desenvolupament d’aquest tipus de proves.

D’altra banda, aquest cap de setmana, 11 i 12 de febrer, també es disputarà el Campionat d’Espanya d’Esquí d’Alpí Ciutadans, el 42è Derbi Internacional CIT ALWC – Memorial Iu Vidal Bernad. El dissabte 11 tindrà lloc el gegant a l’estadi Solell i diumenge 12 l’eslàlom a Els Plans. És una de les proves més antigues del calendari europeu per a aquesta categoria, i es disputa a l’estació de La Molina des de l’any 1951. Aquesta tradicional cursa internacional d’esquí és puntuable pel Campionat del Món de Ciutadans.





La Molina, estació compromesa en l’esport adaptat

Des de fa molts anys, La Molina ha estat un clar exemple d’estació accessible, un espai dissenyat perquè persones amb discapacitat física o intel·lectual puguin gaudir de la pràctica d’esports d’hivern.

FGC Turisme i ACELL van signar l’any 2021 un acord de col·laboració, vigent fins a la temporada 2025-2026, amb l’objectiu de treballar conjuntament en la promoció i difusió dels esports de competició per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquesta temporada, La Molina acollirà els Campionats del Món de Para Snowboard del 8 al 17 de març. La competició comptarà amb 71 participants de 21 països: 53 atletes a la categoria masculina i 18 atletes a la femenina, i es disputaran diverses disciplines com Snowboard Cross i Dual Banked Slàlom.

A més, al llarg de la seva història l’estació ha estat seu d’una gran quantitat de proves del Comitè Paralímpic Internacional (IPC): l’any 2013 es van disputar els Mundials IPC d’esquí alpí i al 2015 va ser l’escenari dels Mundials IPC d’snowboard i de la Copa del Món IPC d’esquí alpí. Al 2017 va ser la seu de la Copa del Món IPC para snowboard i al 2019 va acollir les Copes del Món de para snowboard i d’esquí alpí IPC. En aquest sentit, doncs, La Molina i la competició adaptada són dos elements inseparables temporada rere temporada.





El Centre d’Esports Adaptats de La Molina

Dins d’aquest compromís, La Molina ofereix el Centre d’Esports Adaptats per a totes aquelles persones amb discapacitat que vulguin introduir-se a l’esport, tant en temporada d’hivern con en temporada d’estiu.

L’estació gironina destaca per ser un dels centres més avançats en recursos per a persones amb mobilitat reduïda. A través de la col·laboració amb la Fundació Johan Cruyff i l’associació Play and Train, La Molina ha adequat les infraestructures de l’estació i, a més, ofereix classes d’esquí, snowboard i classes guiades amb professors experimentats.

Les places d’aparcament adaptades, el lloguer de material específic per a diferents tipus de discapacitat o l’accés a diferents indrets de l’estació fan que La Molina sigui un referent en instal·lacions plenament adaptades i accessibles.