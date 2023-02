Rius acaba 37è al primer eslàlom de Copa d’Europa de Jaun

L’esquiador andorrà, Àlex Rius, en una imatge d’arxiu (Origami / Òscar Rius)

Avui divendres, 10 de febrer, a Jaun (Suïssa) s’ha disputat l’eslàlom nocturn de Copa d’Europa, amb Àxel Esteve i Àlex Rius a la sortida. Rius ha finalitzat 37è, mentre que Esteve no ha pogut acabar la primera mànega. La cursa ha comptat amb una altíssima participació, a més de molt nivell, amb corredors de Copa del Món que busquen l’últim punt competitiu abans de la seva cita amb els Mundials la setmana vinent.

A la primera mànega, Rius aconseguia entrar 42è, a 2.47 del millor, que era el nord-americà Jett Seymour amb 53.13. A la segona mànega, Rius ha vist com en una doble es quedava al darrera i, després, ja ha intentat lluitar tot i el temps que s’havia deixat. “Ha seguit i la part baixa ha estat normal, ha estat una llàstima”, ha dit el tècnic Yago Antes. Amb tot, l’andorrà marcava una mànega amb +3.46 respecte al millor de mànega, que era el noruec Halvor Hilde Gunleiksrud, amb 53.44.

Al final de la cursa, Rius finalitzava 37è, amb +5.91 respecte al vencedor, el nord-americà Seymour que s’ha imposat amb 1.46.59. El temps de Rius ha estat amb +2.00 del crono que tancava la zona de punts Copa d’Europa, la 30a, que avui ha estat per a l’alemany Nickco Palamaras.

Esteve, per la seva part, no ha pogut completar la primera mànega, on han quedat fora 54 corredors. “Àxel surt molt bé, però després comença a anar una mica tard, entra en el mur assegut, i una mica d’interior i queda fora”, ha explicat l’entrenador Yago Antes. Pel que fa a Rius, Antes ha explicat que a la part alta es deixa molt temps i que a la part baixa és bastant correcta.

A la segona mànega hi ha hagut altres 19 abandonaments. Demà dissabte es disputa un segon eslàlom d’aquesta Copa d’Europa suïssa, amb Esteve i Rius.