L’amistat dels amics és una joia

Roser Rodríguez Jerez

L’amor, en si mateix, pot identificar-se dins de la nostra societat amb un cert punt d’egoisme, però, no sempre és així. El que sí que està clar, és que per a la majoria, l’amor més comú és el que es professa l’home i la dona o qualsevol parella de qualsevol gènere. Però, també hi ha altres amors, com per exemple el que es tenen els veritables amics que sempre procuren estar disponibles l’un per l’altre, tant en situacions afortunades com en les més difícils.

Algunes vegades, el que podem arribar a fer per a un amic o amiga, no ho fem ni per a nosaltres mateixos. Per a la majoria dels éssers humans el fet de tenir amics de veritat té un important significat a les seves vides. No hi ha per a menys.

En el cas dels adolescents, si estan ben orientats i dirigits cap a l’amistat veritable, podran contribuir, fer i aportar molts actius a aquesta societat perquè solen estar plens d’il·lusió i energia. Aquest estat hauria d’estar sempre present en tots els àmbits de la vida, i al món en general.

Al meu parer, la feblesa humana ve donada per la vinculació entre l’amistat i la virtut. Un amic o amiga, quan veu que l’altre ja no és com era abans o que s’altera per no res, per la seva nova manera de ser, en sentir-se defraudat o retreure amb enuig el canvi en el desenvolupament de les seves virtuts, sempre hauria de recordar la intimitat compartida abans, el temps passat, els bons moments compartits i el que ens va donar.

L’honestedat implica actuar d’acord amb els valors de la veritat i de la justícia, i afecta les relacions amb els altres. La solidaritat és treballar pel benestar i els interessos del proïsme i entre els éssers humans, que implica la justícia, en la igualtat dels individus i porta les persones a ser responsables de les càrregues dels altres.

La lleialtat ens hauria de fer acceptar els altres com són, de tal manera que reforça i protegeix al llarg del temps els valors que, a través d’ells, representa l’amor, el respecte, l’amistat…

Resumeixo, que un amic i una amiga, o dues persones de qualsevol sexe o orientació, des de l’amistat, haurien de tenir, comunicació entre tots dos, honestedat, lleialtat, respecte, valor, paciència i responsabilitats en allò que sigui bo, però també en les coses menys agradables. Al final, ha de ser amor entre tots dos.