La ministra d’Exteriors en funcions, Maria Ubach, visita el nou prefecte d’Occitània

La ministra Ubach amb el nou prefecte d’Occitània, Pierre-André Durand (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, s’ha desplaçat aquest dijous a Tolosa per a trobar-se amb el nou prefecte d’Occitània, Pierre-André Durand. Ubach ha anat acompanyada de l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega, i del director del departament d’Afers Bilaterals i Consulars del ministeri, Andreu Jordi.

La reunió ha servit per a establir un primer punt de contacte amb el nou mandatari i tractar la cooperació transfronterera entre ambdós territoris, que s’articula a través del Diàleg Transfronterer Andorra–Occitània. Enguany la jornada celebrarà la seva setena edició a Tolosa durant la tardor. En aquest sentit, la ministra en funcions ha informat Durand dels avenços en el marc dels diferents grups de treball específics d’agricultura i l’alimentació, cooperació duanera i policial, cultura, economia circular i ensenyament superior.

Ubach ha posat especial èmfasi en l’excel·lent col·laboració en l’àmbit de la salut, que va fer possible la signatura del conveni de cooperació sanitària entre ambdós països ara fa unes setmanes. Així mateix, ambdós s’han emplaçat a continuar treballant per a la constitució d’un nou grup de treball de cooperació econòmica, tal i com van acordar en la darrera edició del diàleg el cap de Govern, Xavier Espot, l’exprefecte Étienne Guyot i el representant de la Regió d’Occitània, Fabrice de Comarmond.

La trobada d’avui dona continuïtat a la trucada telefònica que el cap de Govern, Xavier Espot, va mantenir amb el Prefecte d’Occitània fa unes setmanes. Es preveu que, aquest, es pugui desplaçar a Andorra al juliol, un cop constituït el nou Govern, per a participar en la sessió preparatòria de la pròxima edició del diàleg.