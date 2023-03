La corbata dels consellers, tema de debat al Consell de Comú d’Ordino

El conseller comunal d’Ordino, Enric Dolsa (AndorraDifusió / arxiu)

En la sessió de Consell de Comú d’Ordino, aquest dijous, s’ha aprovat el reglament que marcarà el protocol de vestimenta a les sessions de la Corporació. Segons aquest, es mantindrà el blanc i negre per a les sessions tradicionals i la corbata per a tots els consells, en el cas dels homes. El conseller Enric Dolsa ha mostrat el desacord en aquest últim punt de la corbata i ha definit la decisió ‘de retràs’. La consellera Pàmies ha trobat oportú el protocol aprovat per respecte a les institucions.

En un dels punts de l’ordre del dia s’ha aprovat una transferència de crèdit a la Comissió d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar, per un import de 50.000 euros per a donar suport al nou festival nacional de música i arts escèniques.