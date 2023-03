La ministra d’Exteriors en funcions, Maria Ubach, a la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach. Foto: SFG

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, es desplaça aquest dijous a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, per a participar a la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que acull el país caribeny entre el 22 i el 25 de març d’enguany sota el lema ‘Junts cap a una Iberoamèrica justa i sostenible’.

Ubach assistirà a l’esdeveniment com a cap de la delegació andorrana, en substitució del cap de Govern en funcions, Xavier Espot, a causa de les properes eleccions generals d’Andorra. La representació nacional la completaran l’Ambaixador i Coordinador Nacional per a la Cimera Iberoamericana, Jaume Gaytán, i la directora del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, Florència Aleix.

L’agenda, que inclou un seguit d’actes que tindran lloc a diferents espais de Santo Domingo, comença amb la V Reunió de Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperació de la regió. També en el marc de la Cimera, entre el 23 i el 24 de març, se celebrarà la XIV Trobada Empresarial Iberoamericana, i durant el 24 de març es durà a terme la III Reunió de Ministres d’Afers Exteriors Iberoamericans.

Finalment, els actes específics dels Caps d’Estat i de Govern s’estendran entre la tarda del 24 de març i el 25 de març, quan l’esdeveniment clourà amb la reunió plenària dels vint-i-dos alts mandataris iberoamericans.

En concret, la ministra en funcions participarà a la III Reunió de Ministres d’Afers Exteriors Iberoamericans, així com a la reunió plenària de Caps d’Estat i de Govern. En paral·lel als actes oficials, l’agenda de treball de Maria Ubach a Santo Domingo preveu també reunions bilaterals amb els alts mandataris iberoamericans presents al país caribeny, per tal de compartir qüestions d’interès comú i reforçar la cooperació a diferents nivells amb Andorra.

La trobada a la República Domincana –organitzada per la Secretaria Pro Tempore (SPT) dominicana de la Conferència Iberoamericana i per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)– dona continuïtat a la darrera Cimera Iberoamericana, que va acollir Andorra l’abril del 2021, refermant la importància d’aquest esdeveniment com a un fòrum de diàleg polític, social i econòmic dels 22 països d’Amèrica Llatina i d’Europa que configuren la regió iberoamericana.

Així doncs, l’objectiu fonamental de la SPT i de la SEGIB és fer d’aquesta XXVIII Cimera un espai de consens i cooperació per a fer front a alguns dels grans reptes actuals, com ara la pandèmia de la COVID-19 i els seus efectes, l’emergència climàtica, la transformació tecnològica o la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).