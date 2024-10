La llet de coco i els seus beneficis per a la salut

Cocos i una ampolla de llet de coco (Getty images)

La llet de coco és una font important de greixos saludables, concretament de triglicèrids de cadena mitjana (TCM), que el cos utilitza ràpidament com a energia, en lloc d’emmagatzemar-los en forma de greix. A més, és rica en vitamines C, E i del grup B, així com en minerals essencials com el ferro, el magnesi, el fòsfor i el potassi.

Els principals beneficis per a la salut que aporta aquesta llet són: