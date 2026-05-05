La Seu adjudica la redacció del projecte de rehabilitació de l’edifici Ca l’Armenter com a seu definitiva de l’IRTA Pirineu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet un pas decisiu per a la recuperació de l’edifici de Ca l’Armenter amb l’adjudicació de la redacció del projecte de rehabilitació integral de l’immoble. Aquest tràmit és el punt de partida per a transformar aquest edifici emblemàtic en la seu permanent de l’IRTA Pirineu, el centre de recerca i transferència tecnològica especialitzat en el sector agroalimentari de muntanya.
Així, la redacció del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’edifici de Ca l’Armenter, situat al carrer Sant Just, número 2, de la Seu d’Urgell ha estat adjudicat a la UTE formada per RAVETLLAT ARQUITECTURA i ANIMA ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN. L’import de l’adjudicació puja a 151.764,25 € (IVA inclòs).
Cal recordar que l’activitat de l’IRTA Pirineu a la Seu d’Urgell ja és una realitat. El centre va entrar en funcionament el passat mes de febrer en una ubicació provisional a la Casa dels Parcs de l’Alt Pirineu. Amb l’adjudicació del projecte a l’edifici de Ca l’Armenter, es consolida definitivament la Seu d’Urgell com un pol d’innovació agroalimentària de referència.
Un espai de referència per a la recerca i el territori
Per a l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, la rehabilitació de Ca l’Armenter “té un doble objectiu: per una part, dotar la ciutat d’una infraestructura moderna que combini el respecte pel patrimoni arquitectònic amb les necessitats tècniques d’un centre d’investigació d’alt nivell, i per l’altra, donarà vida i activitat econòmica al centre històric de la nostra ciutat”.
L’espai s’ha concebut perquè avanci al ritme del territori, actuant com un punt de trobada i col·laboració per a escoltar les institucions locals, el teixit productiu i les entitats socials. D’aquesta manera, les necessitats reals es convertiran en projectes concrets d’R+D+i, transferència tecnològica, formació i assessorament.
Amb aquesta nova seu, l’IRTA fa una aposta estratègica per a apropar la ciència a les valls del Pirineu i treballar colze a colze amb ramaders, agricultors, gestors forestals, empreses i institucions del territori. L’objectiu és transformar el coneixement en progrés econòmic, ambiental i social per a les persones que hi viuen i hi treballen.
Ciència aplicada als reptes de muntanya
L’IRTA Pirineu neix com un nou centre concebut per a donar resposta als grans reptes de les zones de muntanya: la resiliència de l’activitat agropecuària, la suficiència alimentària, el relleu generacional i la bioeconomia agroforestal. Des d’aquest nou espai, l’IRTA vol reforçar la connexió entre la recerca i l’ecosistema pirinenc, centrant la seva activitat en:
- Reforç de les cadenes de valor agroalimentàries i de la bioeconomia agroforestal.
- Innovació i digitalització: Acompanyar el sector en l’adaptació al canvi climàtic.
- Oportunitats per al jovent: Generar projectes que permetin a la gent jove viure i treballar al Pirineu.
- Gestió transversal: Des de la gestió sostenible de pastures i boscos fins a la valorització de productes locals i el benestar animal.