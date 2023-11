La línia de tren de Puigcerdà, aturada aquest dilluns per un robatori de cable de coure

L’estació de trens de Puigcerdà (RàdioSeu)

La circulació de trens de l’R3 entre Vic i Puigcerdà ha estat interrompuda aquest dilluns al matí, a causa d’un robatori de cablejat de coure que ha afectat el sistema de gestió del trànsit ferroviari. Concretament la incidència ha provocat problemes en el Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) d’ADIF, del qual depenen els trens que van o venen de la Cerdanya.

L’avaria s’ha registrat a primera hora i, en conseqüència, al llarg del matí no ha arribat a sortir cap tren de la línia. Tècnics del gestor d’infraestructures ferroviàries s’han posat en marxa per a resoldre la situació. De la seva part, fonts de RENFE han explicat que, com se sol fer en aquests casos, han habilitat un transport alternatiu per carretera.

Pels volts de les 9 del matí s’ha pogut reparar l’avaria i de mica en mica s’ha pogut anar recuperant la circulació habitual a la línia de l’Hospitalet de Llobregat a la Tor de Querol, segons ha informat la companyia ferroviària estatal.

Paral·lelament, aquest dilluns al matí també hi ha hagut problemes als trens regionals operats per RENFE que surten de l’estació de Lleida-Pirineus. És a dir, les línies R12, R13 i R14. La causa en aquest cas ha estat una avaria en el sistema d’electrificació. Tot i això, aquesta incidència ha quedat solucionada abans de les 9 del matí i s’ha començat a recuperar els horaris habituals. La incidència ha tingut lloc a quarts de 7 del matí i durant més d’una hora ha obligat els combois amb origen i destí a la capital del Segrià a iniciar i finalitzar el seu recorregut abans d’arribar a aquesta estació.