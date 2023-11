Eduard Ibáñez, nou representant del copríncep episcopal

Eduard Ibáñez, Joan-Enric Vives i Josep Maria Mauri (Bisbat d’Urgell)

Eduard Ibáñez és des d’aquest dilluns, 27 de novembre, el nou representant personal del copríncep episcopal d’Andorra, en substitució de Josep Maria Mauri, que ha ocupat fins ara aquesta responsabilitat. Segons ha informat el Bisbat d’Urgell, el jurament del càrrec per part d’Ibáñez estava programat per a aquest migdia, en un acte solemne al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell.

Fins ara Eduard Ibáñéz ja havia desenvolupat la tasca d’adjunt al representant del copríncep, Joan-Enric Vives, en estreta col·laboració amb monsenyor Mauri i amb la resta del personal dels Serveis del copríncep. De la seva part, Josep Maria Mauri, nascut el 1941 a Alzina de Moror, continuarà exercint les funcions de vicari general de la Diòcesi d’Urgell, director del Museu Diocesà i rector de les parròquies que ja servia fins ara, a més de treballar com a membre de diversos Patronats en què hi és present el Bisbat.

Aquest dilluns mateix a la tarda, el fins ara representant del copríncep episcopal i el seu predecessor seran rebuts a Andorra la Vella pel cap de Govern andorrà, Xavier Espot, i pel síndic general, Carles Ensenyat.





Eduard Ibáñez

Eduard Ibáñez Pulido, nascut a Barcelona el 14 de maig de 1969, està casat i és pare de dos fills. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1992) i doctor en Dret Penal també per la UB (2007), a més de llicenciat en Filosofia per la Universitat Ramon Llull (2012). Té estudis de Teologia, a la Facultat de Teologia de Catalunya, i és col·legiat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1992. Com a advocat, està especialitzat en l’àmbit penal i penitenciari.

Ibáñez ha estat director de l’entitat barcelonina Justícia i Pau (2002-2021) i president estatal de la Comissió General de Justicia y Paz (2010-2019). De març de 2021 a juliol de 2022 va treballar com a tècnic a la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El 21 de juliol de 2022 fou nomenat adjunt al representant personal del copríncep episcopal d’Andorra. I ara, prop d’un any i mig després, passarà a ser el responsable principal d’aquest càrrec.

Com a professor, Eduard Ibáñez ha estat col·laborador en matèries de dret a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, a la Facultat de Comunicació Blanquerna -també de la URL- i a la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés. Abans també havia impartit classes a l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB). Té molts articles a revistes especialitzades i ha publicat diversos llibres. Entre ells, L’Economia de Francesc (2020) i La lluita per la llibertat religiosa i de consciència, (2019), publicats per l’Editorial Claret.