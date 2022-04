La Jorma Urban Trail incorpora una prova de cronoescalada de ciclisme

La Jorma Urban Trail afegeix aquest any una prova de cronoescalada de ciclisme. Amb un recorregut de 8 km i 600 m de desnivell serà puntuable per al Campionat d’Andorra de contrarellotge. El conseller d’Esports i TIC del Comú d’Escaldes-Engordany, Josep Batalla, ha destacat que “cada any veiem que venen molts ciclistes al país” i, a més, cada cop hi ha més aficionats a aquest esport. És per això que s’ha mostrat convençut que aquesta “era una prova que feia falta a Andorra”. En aquest sentit, confia que atragui corredors estrangers. “Fomentem que vingui gent de fora i que pugui conèixer Andorra, perquè les carreteres i ports que tenim aquí són un luxe”, ha destacat. Una altra novetat és la prova combinada lligada a aquesta cronoescalada.

Aquest any, a més, s’ha tornat a les dates habituals de la prova i s’han recuperat els premis en metàl·lic, que tindran uns imports de 300, 200 i 100 euros per al primer, segon i tercer classificats, respectivament.

La Jorma Urban Trail fusiona els camins tradicionals que uneixen la parròquia amb els camins de muntanya, passant per la Vall del Madriu, i forma part de la primera prova de Multissegur Assegurances Copa d’Andorra de curses de muntanya. A banda de les habituals de 5, 10 i 21 quilòmetres, l’any passat es va incorporar una cursa més familiar amb un recorregut de tres quilòmetres.

Tindrà lloc el 7 de maig i sortirà del Prat del Roure a les 15.30 hores. L’arribada serà al Llac d’Engoslasters.

Les inscripcions encara es poden fer a la pàgina web del Comú d’Escaldes-Engordany (www.e-e.ad) o bé, presencialment a la botiga Jorma Trail d’Andorra la Vella. La cursa manté la vessant solidària i per això es destinarà un euro de cada inscripció a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AAMA).