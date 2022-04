Encamp reforça els efectius de neteja viària amb la compra d’una nova màquina escombradora

El Comú d’Encamp ha adjudicat la compra d’una nova màquina escombradora per reforçar els efectius de neteja viària a la parròquia. Aquesta acció se suma a les diferents accions previstes per part del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura per millorar la neteja viària i la recollida d’escombraries, com per exemple la nova adjudicació del servei al Pas de la Casa, la col·locació de cendrers a la via pública, la reforma de diferents espais de recollida d’escombraries o les campanyes informatives pel foment del reciclatge de residus, entre altres.

La nova màquina escombradora se suma a les 3 ja existents i suposa una inversió de 115.000 euros. El nou vehicle permetrà ampliar la superfície diària de neteja i per tant, ampliar la freqüència de pas en cada zona de la parròquia.

La cònsol major d’Encamp ha recordat que “el comú està fent un esforç per ampliar els efectius de neteja per tenir un entorn net i ordenat” i ha demanat la col·laboració a la ciutadania per evitar que “l’incivisme d’uns pocs acabin repercutint en el benestar de la majoria”, referint-se a la recollida de voluminosos on també ha avançat que s’està plantejant una campanya informativa i la creació de nous espais per minimitzar l’afectació a la via pública.

Automatització de l’ETAP de Les Pardines

A partir de l’estiu el control i gestió de l’Estació Transformadora d’Aigua Potable de Les Pardines es realitzarà telemàticament, de manera que 24 hores i 365 dies a l’any i des de qualsevol punt amb connexió a internet es podrà gestionar aquesta instal·lació bàsica per al subministrament d’aigua potable a la parròquia.

Xavier Fernàndez, conseller d’Infraestructures i Manteniment ha explicat que “aquesta inversió suposarà tenir la informació sobre la qualitat de l’aigua o detectar les incidències en temps real” i per tant, “eliminar desplaçaments diaris a la instal·lació” per realitzar aquests controls, fet pel qual es poden “optimitzar els recursos humans i materials i realitzar una gestió més eficient”.

Concurs per la construcció del nou vial d’accés a CRAMEA

El Comú d’Encamp ha tret a concurs la construcció del nou vial per accedir al futur Centre Residencial en Alçada Medico-Esportiu d’Andorra, conegut com a CRAMEA al Pas de la Casa.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “complim amb el compromís adoptat pel Comú d’Encamp” i esperem veure ben aviat en ple rendiment “un nou equipament que contribuirà a seguir posicionar la parròquia d’Encamp com una destinació de turisme esportiu de qualitat i en alçada“.

Nomenament representats a SERCENSA

El consell de Comú ha nomenat com a representants del Comú a SERCENSA, la senyora Maria Teresa Recasens Cabiscol i el senyor Damián Iglesias Taboada.

Adjudicació de les obres de remodelació de la piscina de la Mola

El Consell de Comú ha adjudicat els treballs per la remodelació de la piscina de la Mola per un import de 155.153,92 euros a l’empresa guanyadora del concurs Construccions La Neu SLU. Aquestes obres es faran en dues fases, una part abans de l’estiu i una segona fase després de l’estiu per garantir que la instal·lació pugui estar oberta i en servei durant els mesos de juny, juliol i agost.