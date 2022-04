El secretari d’Estat, Marc Rossell, pren part de la XI Conferència Iberoamericana d’Agricultura

El Secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, acompanyat de l’ambaixador, Jaume Gaytan, ha participat aquest dimecres i dijous a la XI Conferència Iberoamericana d’Agricultura que s’està celebrant a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. La trobada de ministres i secretaris d’estat de la regió és una de les reunions que s’estan celebrant enguany com a prèvia a la Cimera entre Caps d’Estat i de Govern que acollirà la ciutat sota el lema ‘Junts per la Iberoamerica Incloent i Sostenible’ i feia més de 10 anys que no es celebrava.

La participació de Rossell a la trobada serveix per continuar teixint llaços i enfortir relacions amb amèrica llatina, Espanya i Portugal després que Andorra acollís fa prop més d’un any la Cimera Iberoamericana, a Soldeu, explica el Govern en un comunicat de premsa. En aquesta mateixa línia, i durant les diverses intervencions del secretari d’Estat, ha destacat que cal continuar avançant de forma decidida en els treballs per assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que va marcar l’ONU amb objectius molt concrets pel 2030 per a lluitar contra la fam i la desnutrició.

Pel que fa al primer sector, Rossell ha explicat la situació a Andorra i l’esforç que està fent el Govern per potenciar-lo i diversificar-lo amb la voluntat que el comerç local i de quilòmetre zero sigui cada vegada més important. El secretari d’Estat també ha destacat la importància de lluitar contra el malbaratament alimentari i el rol de les escoles.

En aquesta mateixa línia, Rossell ha insistir sobre la importància de treballar amb els diferents actors a nivell local i regional per aixecar les barreres que frenen el sector agrícola i ha donat l’exemple del Projecte de Llei pel desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola. El text és un instrument que fomentarà iniciatives que permetin consolidar i ampliar els àmbits d’actuació del sector per assegurar el relleu generacional i incrementar la competitivitat i productivitat.

Els ministres han aprovat una resolució, que després serà elevada a la Cimera de Cap d’Estat i de Govern, per promoure accions conjuntes per assolir sistemes alimentaris sostenibles i inclusius que ajudin a superar la crisi que ha generat la pandèmia COVID-19. En la resolució també s’apunta la necessitat de garantir la seguretat i la sobirania alimentària dels països de la regió.

Bilateral amb Portugal

En el marc de la trobada, el secretari d’Estat ha celebrat una reunió bilateral de treball amb el secretari d’Estat d’Agricultura de Portugal, Rui Manuel Costa. L’intercanvi ha permès tractar els diferents aspectes al tomb de l’agricultura. Ambdós secretaris han compartit l’agenda de diversificació i foment del sector i han compartit la necessitat de seguir impulsant projectes que afavoreixin la sostenibilitat en recerca i innovació.