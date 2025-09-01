La inflació se situa al 2,2% a l’agost

A Andorra, la variació interanual estimada de l’IPC al mes d’agost del 2025 és del +2,2% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, es mantindria al mateix nivell respecte a l’IPC del mes de juliol (+2,2%). Aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, de l’estabilització dels preus de tots els grup, respecte al mateix mes de l’any anterior.
L’IPC avançat d’Espanya del mes d’agost de 2025 se situa al +2,7%. En cas de confirmar-se, es mantindria al mateix nivell respecte a la variació registrada al mes de juliol.
L’IPC avançat de França del mes d’agost de 2025 se situa al +0,9%. En cas de confirmar-se, disminueix una dècima respecte a la variació registrada al mes de juliol.