El Ball Cerdà celebra, a la Seu, una de les seves edicions més concorregudes

El Ball Cerdà ha demostrat aquest passat diumenge la seva vitalitat amb la participació de 165 parelles, 123 d’adults i 42 de petits i mitjans. Un total de 330 persones han protagonitzat el moment més emblemàtic i distintiu de la Festa Major de la Seu d’Urgell, que ha tingut com a punt neuràlgic la plaça Patalín.
Com a novetat, l’acte més representatiu de la ciutat ha comptat amb tres parelles de noies, dos del grup d’adults i una del grup de joves. La possibilitat que ballin dues persones del mateix sexe s’ha introduït aquest any en resposta a una demanda del Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell-Tora Blava, que ha rebut el vistiplau de l’Ajuntament urgellenc i de l’organització mateix.
L’acte més tradicional de la celebració, en una de les edicions més concorregudes, ha començat amb la passa a través del carrer Major, partint des del Passeig, per a culminar a la plaça del Mercat amb l’ordre habitual dels darrers anys: començant amb el Ball Cerdà Infantil, continuant amb el dels gegants Ot i Urgell i finalitzant amb l’habitual ball dels adults.
Un moment destacat ha estat el reconeixement que s’ha fet a Lourdes Moliné, Ramon Aril, Dolors Carrillo i Montse Guiu com a membres de l’organització, per la seva tasca a l’hora de conservar i dinamitzar aquesta dansa.
Desena edició com a Element d’Interès Nacional
L’any vinent es compliran deu anys des que el Ball Cerdà va ser declarat com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional. La distinció es basa en “la seva elegància i arrelament, tot destacant la música i coreografia, a més dels seus trets històrics i socials”, segons va destacar el Departament de Cultura de la Generalitat quan li va atorgar aquesta distinció. La designació es va fer pública concretament el 19 de juliol de 2016 i, per tant, la de l’any que ve serà la desena edició en què la tradició urgellenca té reconeixement nacional.