Travé, Etxaniz i Ochoa, bronze per equips en K1 U23 al Campionat d’Europa d’Eslàlom

L’equip format per Miquel Travé, Pau Etxaniz i Manuel Ochoa ha guanyat aquest divendres la medalla de bronze en K1 masculí U23 al Campionat d’Europa de Canoa Eslàlom, que se celebra fins diumenge a Solkan (Eslovènia).

Els palistes estatals han acabat en tercera posició amb un temps total de 105.85, per darrere de França (105.01) i Itàlia (105.38). Per la seva banda, el conjunt integrat per Klara Olazabal, Klara González i Ainhoa Lameiro ha assolit la plata en C1 femení U23, només superades per les piragüistes txeques (124.09). La selecció polonesa ha finalitzat en tercer lloc (130.74).

En relació amb la resta d’equips, el C1 masculí U23 ha acabat en 6a posició, mentre que el C1 femení júnior ha estat 9è i el C1 masculí júnior, 7è. En K1, el conjunt femení U23 ha obtingut un 7è lloc, mentre que els equips júnior femení i masculí han tancat la competició amb una 9a i una 7a posició, respectivament.

Classificació de tres palistes del Cadí CK

Cal afegir que els palistes Mònica Doria (6a), Miquel Travé (16è) i Marc Vicente (16è), del Cadí CK, s’han classificat aquest divendres per a les semifinals de C1 de l’Europeu, que tindran lloc diumenge. Per la seva banda, Laura Pellicer (38a) no ha passat el tall, malgrat que en la primera baixada (17a) s’ha quedat a tan sols dos llocs de la classificació. A la segona mànega ha acabat 13a. Cal recordar que Mònica Doria i Miquel Travé (U23), juntament amb Manel Contreras i Ikenna Mbelu (júniors), també seran aquest dissabte a les semifinals de K1.

Pel que fa a la selecció estatal, Klara Olazabal es manté a l’Europeu amb una 14a posició en la categoria C1 femení U23, mentre que Leire Goñi segueix en júnior femení. En homes júnior, Markel Imaz (6è) ha aconseguit una plaça per a les semifinals de diumenge.