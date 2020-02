Compareixença de la cònsol major d’Andorra la Vella davant dels mitjans de comunicació després de l’obertura dels plecs aquesta tarda amb les ofertes de les 6 empreses que opten a reconstruir el Centre esportiu dels Serradells incendiat fa poc més d’un any. Conxita Marsol, que ha explicat que les obres s’adjudicaran pel Consell de Comú passada la Setmana de Carnaval, s’ha mostrat molt satisfeta quan ha anunciat que avui mateix s’ha obtingut el compromís de l’empresa que estava realitzant l’obra de rehabilitació de la façana del Centre d’acabar els treballs que li van ser adjudicats pel Comú l’any 2017. És a dir, la constructora PROGEC realitzarà íntegrament la façana que se li havia adjudicat, tant la part ja feta i que malauradament es va cremar, com la part d’obra que encara no havia realitzat.

Marsol ha mostrat la doble satisfacció per, d’una banda, poder iniciar finalment la reconstrucció dels Serradells -unes obres que no es podien licitar fins que no s’hagués tancat el procés amb les companyies asseguradores-, i de l’altra, per donar a conèixer que l’incendi dels Serradells no tindrà cap cost per a les arques del Comú, i per tant, per als ciutadans d’Andorra la Vella. En aquest sentit, ha aclarit que el cost de la reconstrucció del centre l’assumiran majoritàriament les companyies asseguradores, mentre que l’empresa Progec, que reconstruïa la façana quan es va cremar els Serradells, assumeix la seva part i donarà, per tant, compliment al contracte que el Comú li va adjudicar el 2017 i refarà la part de façana construïda i malmesa pel foc, a banda de completar la totalitat dels treballs pendents.

La cònsol major ha agraït la implicació amb la parròquia de la constructora, “per haver acceptat l’acord i poder fer possible, entre tots, que els Serradells torni a ser una realitat ben aviat”. En el cas contrari, el Comú hauria d’haver finançat la reconstrucció i iniciat, a més, un procés judicial que hagués implicat un retard en els terminis.

Les obres de reconstrucció dels Serradells es preveu que finalitzin abans de l’estiu del 2021.