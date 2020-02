La desaparició del Prat Gran d’Encamp ja encara la recta final. El comú ha tret el concurs per a l’enderrocament i el condicionament del terreny per deixar-lo en l’estat inicial després que no s’arribés a un acord amb la propietat.

Així ho publica el Butlletí Oficial, que dona de termini fins al 26 de març per presentar les ofertes.

Aquest és el primer pas per a la desaparició d’un parc que serà reemplaçat per un de nou en uns terrenys adjacents. Serà la segona fase, on és previst fer un altre concurs on tindrà molt a dir la ciutadania.

La desaparició del parc actual també implica un canvi d’ubicació de les oficines de la policia i dels agents de circulació que s’ubicaran a l’antiga casa comuna.

Precisament el comú publica un altre concurs per reformar aquestes instal·lacions i encabir aquests serveis a l’espera de tenir el parc nou.