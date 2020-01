El secretari general de l’Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha assegurat aquest divendres que els governs de l’Aragó i de França es podrien sumar a la candidatura de Jocs d’Hivern Pirineus-Barcelona 2020, que actualment és en fase de precandidatura. Sobre aquesta possibilitat, Figueras ha recordat que ara fa just un any les dues principals estacions de Catalunya Nord, Font-romeu i els Angles, ja van mostrar la seva predisposició a formar-ne part com a espai d’entrenament per als atletes que hi competissin.

En una entrevista a RAC1, el responsable d’esports de la Generalitat ha dit que, en cas de tirar endavant, els Jocs Olímpics han de ser “la gran presentació dels Pirineus al món, com una serralada que encara no s’ha considerat com un gran espai de natura”. Pel que fa al suport institucional, hi ha afegit que tenen el recolzament de l’Estat i del Comitè Olímpic Espanyol, i que el diàleg amb les institucions espanyoles sobre aquest projecte no s’ha trencat “ni tan sols durant el 155”. Pel que fa al termini per saber quina serà la seu guanyadora, es donarà a conèixer, com a molt tard, al 2023. Per això, creu que ara “li toca al COE agafar el timó” i que la resta d’administracions han de treballar conjuntament amb aquest ens, que és qui haurà de presentar la proposta al COI en última instància.

En l’àmbit d’infraestructures, el secretari general ha reiterat que bona part dels equipaments necessaris per acollir uns Jocs ja existeixen i que, en tot cas, la nominació serviria “de palanca perquè projectes que ja hi són puguin ser accelerats”. Entre aquests projectes ha esmentat el desdoblament de la línia de tren Barcelona-Puigcerdà -fins a Vic- i un tercer carril reversible a la C-16 entre Cercs i Bagà, al Berguedà. També ha dit que no caldrà construir noves pistes sinó “només fer algunes adequacions”, sense que això impliqui “ni ampliar el domini esquiable ni plans urbanístics”.

Del projecte, Figueras també ha detallat que les viles olímpiques dels esports de neu estarien ubicades a Puigcerdà i a Vielha. Les capitals de la Cerdanya i l’Aran acollirien la meitat dels 3.000 atletes previstos en uns Jocs d’Hivern. Encara s’ha de decidir en quines estacions es disputarien aquestes proves, tot i que tant l’associació que agrupa totes les estacions d’alpí catalanes (ACEM) com la d’esquí de fons (Tot Nòrdic) ja s’han ofert a formar-ne part.

Quant als esports de gel, la vila olímpica d’aquestes modalitats seria a Barcelona i les competicions es durien a terme en instal·lacions de l’àrea metropolitana, entre les quals ha esmentat el Palau Sant Jordi, el Pavelló Olímpic de Badalona, la Fira de l’Hospitalet i la pista d’atletisme coberta de Sabadell.

El secretari general de l’Esport ha afirmat que , amb l’aportació del COE i el que es recapti del mateix esdeveniment, els Jocs “s’haurien d’autofinançar”. Finalment, pel que fa a esports sense instal·lacions adients a Catalunya -com ara el bobsleigh i l’skeleton- ha dit que es buscaran alternatives mitjançant un acord amb algun municipi dels Pirineus o dels Alps que disposi d’una pista homologada per a aquests esports.