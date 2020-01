La plaça Guillemó s’ha tornat a quedar petita aquest migdia amb el repartiment de les més de 4.000 racions de caldo i vianda. La Confraria d’Escudellaires ha rebut la donació de la fogaina que havia estat propietat d’Antoni Santacreu, un dels impulsors de la tradició a la parròquia.

Com cada 17 de gener, la plaça Guillemó s’ha convertit aquest migdia en el centre neuràlgic de l’Escudella de Sant Antoni, una de les festes més arrelades a la parròquia i que enguany ha complert 51 anys. La celebració, organitzada de manera conjunta per la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella i el Comú, ha aplegat milers de persones que no han volgut perdre novament l’oportunitat de tastar una ració de brou i vianda que des de la matinada han estat bullint a foc lent al centre de la plaça. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat la implicació de la ciutadania, que participa activament en una tradició amb molt futur i plenament consolidada.

Els preparatius del gran dinar popular van començar ahir a la tarda i han implicat una setantena de persones. En total, s’han emprat 120 kg de botifarra negra, 80 de botifarra blanca, 90 de bringuera i de careta, 60 de vedella i més de 50 kg de gallina. S’han utilitzat gairebé 100 kg de mandonguilles i s’han bullit 200 kg de patates, 30 kg d’arròs i de fideus, uns 40 kg de porro i d’api, i 20 kg de mongetes i de cigrons. També 30 kg de pastanagues, 65 kg de col i 40 de carbassa i 1.400 litres d’aigua per cuinar l’escudella. Per acompanyar-ho s’han repartit 100 kg de pa moreno, 140 litres de vi negre i 160 tortells de Sant Antoni.

Un grup d’escudellaires ja s’ha posat mans a l’obra, aquesta matinada, al punt de les 5, per encendre el foc. A la plaça Guillemó s’hi han col·locat 10 fogaines: 8 d’escudella i 2 de caldo per coure-hi les mandonguilles. Enguany, a més, amb un fita especial: la família d’Antoni Santacreu, un dels pioners de l’Escudella d’Andorra la Vella, ha fet entrega a la Confraria de la fogaina que durant tants anys havia estat propietat seva (tot i que en feia ús l’entitat el dia de Sant Antoni).

La Confraria d’escudellaires, que aplega un centenar de membres, ha celebrat l’arrelament d’aquest acte popular. En aquest sentit, un dels seus integrants i que avui ha exercit de portaveu, Teo Armengol, ha posat de manifest que “qui estima la tradició, s’estima el passat”.

El plat commemoratiu de la jornada s’ha dedicat en aquesta ocasió a la Gresca gegantera, que aquest 2020 celebra els 35 anys de recorregut. Abans de la benedicció de l’escudella, també s’han nomenat 7 nous escudellaires que han entrat a formar part de la Confraria. Es tracta de Roser Xandri, Valerie Brocq, Teresa Queralt, Joaquim Tapias, Silvio Llorens, Felipe Cardoso i Josep Antoni Juste. Se’ls ha fet la tradicional entrega d’armilles i culleres als homes i davantals i culleres a les dones.