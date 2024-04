La Generalitat realitza més cremes controlades per a recuperar pastures al Pirineu

Crema controlada de vegetació al Pallars Sobirà (Govern.cat)

Cremes controlades i prescrites de vegetació per a donar continuïtat a una labor cultural ancestral a les comarques de muntanya, com era la crema de pastures, sense que això posi en perill les masses forestals arbrades. Aquesta setmana a la muntanya de Montardit, a Sort, al Pallars Sobirà, s’ha fet una d’aquestes cremes aprofitant els darrers dies de la temporada, que finalitza amb l’arribada de la primavera i amb els prats més verds.

Aquestes cremes serveixen per a mantenir i millorar la coberta vegetal amb el foc i afavoreixen un herbatge més tendre i fresc i el pas dels animals. Igualment, la reducció de la quantitat de vegetació seca acumulada incideix en una menor intensitat dels incendis forestals que hipotèticament puguin afectar cada vegada més aquests indrets, en l’escenari actual de sequera i canvi climàtic.





Més cremes amb el nou Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya

Aquest mateix més d’abril anirà a Govern el Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya, que s’ha gestat amb un procés participatiu de més de dos anys. És un pla transversal que interpel·la diferents unitats del Departament que han treballat de manera conjunta i han creat un òrgan de governança amb tots els actors implicats, per a anar prioritzant les accions i buscant els recursos necessaris.

Una de les mesures que contempla és fer cremes, amb la finalitat de donar suport a la ramaderia extensiva d’alta muntanya. Es tracta, en definitiva, d’afavorir la viabilitat econòmica i la sostenibilitat de les explotacions i altres subsectors associats a la ramaderia extensiva.

Això coincideix amb el reforç de l’equip que duu a terme les cremes del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana. Aquest reforç de personal, amb un especialista al capdavant, ha de permetre dissenyar i tenir un pla de cremes i incrementar-les per a quan comenci la nova temporada a finals de la tardor d’aquest mateix any.

Les cremes es fan durant l’hivern quan les condicions meteorològiques ho permeten. No es poden fer si bufa el vent, si encara queda neu o si la vegetació és massa seca, com ha passat els últims tres anys també en gran part de les comarques de muntanya. Aquesta temporada, que finalitza amb la crema d’aquesta setmana, s’ha cremat al Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès.





El foc com a eina de prevenció d’incendis i per a afavorir la biodiverisitat

Les cremes controlades de vegetació, a banda de ser una bona eina de prevenció d’incendis forestals d’hivern i primavera a les comarques del Pirineu, s’apliquen amb diferents objectius. Aquesta temporada, se n’han fet per a recuperar pastures a les zones d’alta muntanya, però també per a afavorir la biodiversitat. El foc controlat introdueix una pertorbació moderada en un medi natural, que és aprofitada per a renovar determinats hàbitats. De manera habitual i no només a l’hivern, també es fan cremes controlades de vegetació amb l’objectiu d’eliminar restes forestals i crear i mantenir punts estratègics, o per a millorar la protecció d’infraestructures i nuclis de població.

El foc és un procés natural en els ecosistemes mediterranis i la seva utilització controlada pot contribuir a diversificar el paisatge i afavorir els mosaics entre boscos i zones obertes.